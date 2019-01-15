Ольга Бузова устроила тайное свидание на Мальдивах

Телеведущая Ольга Бузова , прилетев на Мальдивы отдохнуть, неожиданно для поклонников заявила, что готова выйти замуж за мужчину своей мечты.

Позже звезда опубликовала в соцсетях снимок, который сделала во время свидания со своим тайным любовником.

Однако имя избранника Ольга не называет, а также не показывает его лицо. В кадр, уже успевший после публикации наделать шумиху, попала лишь рука мужчины.

Поклонники смогли рассмотреть рукав пиджака второй половинки Ольги и перстень на его пальце. Однако детали не помогли им идентифицировать личность загадочного незнакомца.