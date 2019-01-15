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Ольга Бузова устроила тайное свидание на Мальдивах 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ольга Бузова, прилетев на Мальдивы отдохнуть, неожиданно для поклонников заявила, что готова выйти замуж за мужчину своей мечты.
Позже звезда опубликовала в соцсетях снимок, который сделала во время свидания со своим тайным любовником.
Однако имя избранника Ольга не называет, а также не показывает его лицо. В кадр, уже успевший после публикации наделать шумиху, попала лишь рука мужчины.
Поклонники смогли рассмотреть рукав пиджака второй половинки Ольги и перстень на его пальце. Однако детали не помогли им идентифицировать личность загадочного незнакомца.
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