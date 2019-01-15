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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отдыхают в Барселоне 

Клео.Ру + ещё 3 2 часа назад
Фото: Instagram
По окончании новогодних праздников Евгений Петросян решил устроить себе отдых и отправился в Барселону. Как выяснили поклонники, полетел в Испанию Евгений Ваганович не один, а в компании своей помощницы Татьяны Брухуновой.
Юморист и его спутница не публикуют никаких совместных фотографий, однако по постам в инстаграм понятно, что время они проводят вместе.
По прилету Петросян и его помощница заселились в гостиницу. После этого пара отправилась в ресторан. Практически одновременно они опубликовали снимки праздничного ужина.
Евгений Ваганович в эмоциях был сдержан, а вот Татьяна восторга не скрывала. Фото каждого блюда она публиковала в сториз, попутно отмечая, что наконец-то добралась до любимых деликатесов.
Накануне Нового года Татьяна Брухунова впервые рассказала об отношениях с Евгением Вагановичем и его бывшей супругой. Она вспомнила, что с самого начала трудоустройства, ей не удалось найти общий язык с Еленой Степаненко. На протяжении нескольких лет между ними периодически возникали конфликты. Последней каплей терпения для самой Татьяны стало обвинение в воровстве.
Относительно юмориста девушка отметила, что изначально видела в нем талантливого, но при этом одинокого артиста, который нуждается в дружеской поддержке. Напомним, что к тому времени Елена Степаненко и Евгений Ваганович уже несколько лет не проживали вместе.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Испания
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