«Отнимались ноги»: Пьеха вспомнил, как перенес две реанимации из-за наркотиков

Выпускник «Фабрики звезд» Стас Пьеха опубликовал в своем микроблоге правдивый рассказ, вспомнив о том, как он принимал запрещенные препараты в подростковом возрасте. Певец поделился архивным видеороликом, на котором он запечатлен вместе со своей именитой бабушкой Эдитой Станиславовной — тогда ему едва исполнилось 16 лет. При этом артист признался, что на тот момент он уже пять лет как употреблял наркотики.

«К тому времени я практически не питался и весил около 49 кг… имел две реанимации за плечами, у меня часто отнимались ноги и я вынужден был сидеть или лежать, пока не пройдет действие (наркотика, — прим. ред.)», — отметил Стас, добавив, что родственники клали его в наркологические клиники.

На протяжении долгого времени — двадцати лет исполнитель делал все для того, чтобы избавиться от пагубного пристрастия.

«Долгий, очень безнадежный и мрачный период поиска исцеления, того, что вернет умение чувствовать и способность жить… У меня ушло более 20 лет, что бы найти то, что реально работает, применить это в своей жизни и выстроить эту систему», — делится исполнитель.

В марте 2014 года у Стаса Пьеха родился сын Петр, однако с мамой своего первенца артист не живет под одной крышей. Это не мешает ему заботиться о малыше, делать все для того, чтобы сын чувствовал его заботу и присутствие.