Лера Кудрявцева примерила хиджаб в мечети Султана Кабуса в Омане

«Я с уважением отношусь к любой вере и очень приятно, что оманцы так же лояльно относятся к туристам другой веры. Невероятно красивая мечеть Султана Кабуса в Омане. Посмотрите сторис. Надеюсь, что не обидела мусульман, примерив хиджаб. Уж больно нравится», — заметила телеведущая.

«Спасибо за экскурсию, хоть и небольшую. Нам такое не увидеть», «А вам очень даже к лицу!» «Лера, хоть вы и русская, но у вас явно есть восточные гены», «Лера, молодец, восхищаюсь вами. Уважая чужую религию вы прежде всего уважаете себя. Это говорит о том, что вы просто умная женщина», «А вам идет! Молодец, так говорит только разумный человек!» «Лерочка, вы заходили в мужской зал? Там невероятно красиво, люстры из хрусталя Сваровски, ковер, который ткали 6 месяцев и многое другое», — заметили в комментариях пользователи.