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Лера Кудрявцева примерила хиджаб в мечети Султана Кабуса в Омане 

Teleprogramma.pro 56 минут назад
Фото: globallookpress.com
Звездная телеведущая Лера Кудрявцева продолжает свой отдых в Омане, куда она отправилась вместе со своей сестрой и мамой. Звезда в полном восторге от этой азиатской страны. На своей страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева опубликовала снимок, который был сделан в невероятно красивой мечети Султана Кабуса в Омане. Это главная действующая мечеть Маската, столицы Омана.
«Я с уважением отношусь к любой вере и очень приятно, что оманцы так же лояльно относятся к туристам другой веры. Невероятно красивая мечеть Султана Кабуса в Омане. Посмотрите сторис. Надеюсь, что не обидела мусульман, примерив хиджаб. Уж больно нравится», — заметила телеведущая.
«Спасибо за экскурсию, хоть и небольшую. Нам такое не увидеть», «А вам очень даже к лицу!» «Лера, хоть вы и русская, но у вас явно есть восточные гены», «Лера, молодец, восхищаюсь вами. Уважая чужую религию вы прежде всего уважаете себя. Это говорит о том, что вы просто умная женщина», «А вам идет! Молодец, так говорит только разумный человек!» «Лерочка, вы заходили в мужской зал? Там невероятно красиво, люстры из хрусталя Сваровски, ковер, который ткали 6 месяцев и многое другое», — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева , Маскат , Оман
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