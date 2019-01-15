Экс-«Ранетка» Женя Огурцова может полностью ослепнуть из-за генной мутации

28-летняя певица и музыкант поделилась с фолловерами своим диагнозом.

Известная «рыжая бестия» из распавшейся группы «Ранетки» Евгения Огурцова давно страдает от проблем со зрением. Девушка почти ничего не видит левым глазом. При этом долгое время Жене не могли поставить правильный диагноз, и лишь недавно в калужском институте имени Федорова врачи объяснили певице, что с ней происходит.

«Если в двух словах, то атрофия сетчатки. ЭТО НЕ ЛЕЧИТСЯ! Ни в России, ни в Германии, ни где-либо еще! Так что хватит меня отправлять лечиться за рубежом) Это очень редкое заболевание, поэтому мне так долго не могли поставить диагноз. Одна из причин его возникновения — это генная мутация. В ближайшее время я буду сдавать анализы и искать эту мутацию, если она есть!» — призналась Огурцова в своем Instagram, который иронично назвала «Одноглазый блогер» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

В этом же посте Женя призналась, что очень боится передать болезнь 3-летнему сыну Марку и не знает, что делать, если анализы и у малыша окажутся положительными.