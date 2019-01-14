Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево

Певица рассказала изданию Super, что оплатила услугу вип-встречи, чтобы успеть на генеральную репетицию ее шоу в «Крокус Сити Холл», однако услуга так и не была ей предоставлена.

«У меня нулевая толерантность к непрофессионализму. Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала, (…) я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств», — сказала Лобода.

Певица намерена подать официальную претензию руководству Шереметьево.

Накануне в Сети появилось видео, на котором Светлана Лобода отчитывает сотрудницу вип-терминала за нерасторопность.