Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево 

Светлана Лобода прокомментировала конфликт с сотрудниками вип-зала аэропорта Шереметьево.
Певица рассказала изданию Super, что оплатила услугу вип-встречи, чтобы успеть на генеральную репетицию ее шоу в «Крокус Сити Холл», однако услуга так и не была ей предоставлена.
«У меня нулевая толерантность к непрофессионализму. Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала, (…) я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств», — сказала Лобода.
Певица намерена подать официальную претензию руководству Шереметьево.
Накануне в Сети появилось видео, на котором Светлана Лобода отчитывает сотрудницу вип-терминала за нерасторопность.
«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Мне нужно, чтобы меня обслуживали четко и правильно», — заявила Лобода и отметила, что на терминал жалуются и другие пассажиры.