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На Дудя и Ивлееву подали в суд на 100 млн рублей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Мещанский районный суд Москвы поступил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогерам Юрию Дудю и Анастасии Ивлеевой на 100 млн рублей, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
«В иске не указаны имя и отчество истца, Бестаева А. А., но сказано, что с обоих ответчиков, Ивлеевой Анастасии Вячеславовны и Дудя Юрия Александровича он просит взыскать по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей — по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю», — передает ее слова RNS.
Какие именно сведения, которые были распространены в интервью, стали поводом к подаче иска, не уточняется.
Иск зарегистрирован в конце декабря, но оставлен без движения. Представитель Ивлеевой сообщил, что исковое заявление пока им не получено.
Анастасия Ивлеева — видеоблогер, основательница канала на YouTube «Agent Show», одна из ведущих телешоу «Орел и Решка». В Instagram на нее подписано 10,5 млн человек.
Юрий Дудь — основатель проекта «ВДудь». В конце августа он опубликовал интервью «вДудь — Ивлеева. Интервью про Элджея, секс и пластику».
В ноябре на вручении премий в области веб-индустрий Ивлеева была названа онлайн-персона года, а Юрий Дудь отмечен спецпризом «за вклад в развитие веб-индустрии».
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Шоу-бизнес , Юрий Дудь , Москва
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