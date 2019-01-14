Певцов указал поклонникам на их место

«Знайте свое место!» Певцов нахамил поклонникам

Актер Дмитрий Певцов обратился к своим поклонникам, попросив их быть спокойнее после спектаклей, передает "СтарХит" со ссылкой на прямой эфир в инстаграме певца.

Он рассказал, как к нему в гримерку ворвались двое зрителей, и их пришлось попросить уйти.

"Сказал, что они могут подождать меня около служебного входа, и тогда получат автограф или фото на память. Когда же я вышел, около служебного входа их не оказалось. Друзья мои, нужно же помнить про нормы приличия. Служебные помещения принадлежат артистам, и вас там быть не должно. Я не хочу, чтобы в мою гримерку врывались, когда я переодеваюсь и требовали что-то. Товарищи зрители, знайте свое место", — потребовал Певцов.

Певцов пожаловался, что зрители регулярно нарушают личное пространство артистов, пытаясь взять автограф со сцены, исподтишка сфотографировать, взойти на сцену в уличной обуви или сфотографироваться с актером во время поклона.