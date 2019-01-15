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Мать Брэда Питта обрушилась на Джоли 

ТВ Центр + ещё 7 15 января 2019
Фото: Reuters
Рассмотрение дела о разводе Питта и Джоли находится на финальной стадии. Мать актера Джейн не выдержала и негативно высказалась о поведении бывшей невестки.
"Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва", — цитирует слова Джейн Radar Online.
Она уверена, что Анджелина намеренно распространяет слухи о Питте, чтобы испортить его карьеру. Тем самым Джоли пытается восстановить собственную репутацию.
За два года бракоразводного процесса Джоли сообщила прессе много подробностей ее личной жизни с Питтом, в том числе она обвинила мужа в алкоголизме и побоях.
По словам матери, Анджелина ограничивает Брэда в общении с детьми. Джейн с трудом сдерживает себя, чтобы не высказать все бывшей невестке в лицо.
Ранее сообщалось о том, что Джоли раскрыла очередной секрет Питта. Он был против усыновления детей.
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Шоу-бизнес , Брэд Питт
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