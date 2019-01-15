Мать Брэда Питта обрушилась на Джоли

Рассмотрение дела о разводе Питта и Джоли находится на финальной стадии. Мать актера Джейн не выдержала и негативно высказалась о поведении бывшей невестки.

"Я никогда не прощу Анджелину за то, что она разрушила семью и довела Брэда до нервного срыва", — цитирует слова Джейн Radar Online.

Она уверена, что Анджелина намеренно распространяет слухи о Питте, чтобы испортить его карьеру. Тем самым Джоли пытается восстановить собственную репутацию.

За два года бракоразводного процесса Джоли сообщила прессе много подробностей ее личной жизни с Питтом, в том числе она обвинила мужа в алкоголизме и побоях.

По словам матери, Анджелина ограничивает Брэда в общении с детьми. Джейн с трудом сдерживает себя, чтобы не высказать все бывшей невестке в лицо.

Ранее сообщалось о том, что Джоли раскрыла очередной секрет Питта. Он был против усыновления детей.