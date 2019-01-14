Ахеджакова рассказала о традиционном «стукачестве» россиян

По ее словам, россияне столь охотно пишут доносы, что это уже можно назвать традицией. В пример Народная артистка РФ привела донос, который на режиссера Александра Сокурова написал один из директоров его фонда.

В декабре петербургское управление МВД проверяло деятельность фонда Сокурова «Пример интонации». Сам режиссер связал это с доносом бывшего сотрудника фонда, пытавшегося избежать возвращения денег, которые тот одолжил у фонда и у него самого. Позже в полиции сообщили об отсутствии нарушений в деятельности «Примера интонации».

По мнению Ахеджаковой, традиция «закладывать людей» досталась России от Советского Союза. В пример стукачества в «совке» актриса привела ситуацию владелицы квартиры, в которой она жила по приезде в Москву.

Ахеджакова рассказала, что однажды квартира принадлежала той женщине полностью, однако ее соседи написали донос, женщину надолго посадили в тюрьму, большая часть квартиры досталась им, а хозяйке осталась лишь одна комната.