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Россия приняла решение по Курилам
Россия приняла решение по Курилам

Ахеджакова рассказала о традиционном «стукачестве» россиян 

Рамблер + ещё 3 37 минут назад
Фото: "Служебный роман"
Стукачество — это российская «традиция», заявила «МБХ медиа» актриса Лия Ахеджакова.
По ее словам, россияне столь охотно пишут доносы, что это уже можно назвать традицией. В пример Народная артистка РФ привела донос, который на режиссера Александра Сокурова написал один из директоров его фонда.
В декабре петербургское управление МВД проверяло деятельность фонда Сокурова «Пример интонации». Сам режиссер связал это с доносом бывшего сотрудника фонда, пытавшегося избежать возвращения денег, которые тот одолжил у фонда и у него самого. Позже в полиции сообщили об отсутствии нарушений в деятельности «Примера интонации».
По мнению Ахеджаковой, традиция «закладывать людей» досталась России от Советского Союза. В пример стукачества в «совке» актриса привела ситуацию владелицы квартиры, в которой она жила по приезде в Москву.
Ахеджакова рассказала, что однажды квартира принадлежала той женщине полностью, однако ее соседи написали донос, женщину надолго посадили в тюрьму, большая часть квартиры досталась им, а хозяйке осталась лишь одна комната.
«Я вообще пессимист», — ответила Ахеджакова на вопрос, как искоренить в России традицию стучать.
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Сокуров , Лия Ахеджакова , МВД
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