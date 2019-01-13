Лобода устроила скандал в Шереметьево

Певица Светлана Лобода учинила разнос сотрудникам VIP-зала аэропорта Шереметьево из-за их нерасторопности. Как сообщает «Клопс», причиной негодования певицы стало невнимательное к ней отношение. Ее не встретили после прилета в Москву у паспортного контроля, и ей пришлось идти пешком до VIP-зала.

Конфликт снял на видео очевидец.

«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Мне нужно, чтобы меня обслуживали четко и правильно», — заявила Лобода.

В результате она пообещала сотрудникам аэропорта, что с этой ситуацией разберутся ее знакомые.