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Лобода устроила скандал в Шереметьево 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Певица Светлана Лобода учинила разнос сотрудникам VIP-зала аэропорта Шереметьево из-за их нерасторопности. Как сообщает «Клопс», причиной негодования певицы стало невнимательное к ней отношение. Ее не встретили после прилета в Москву у паспортного контроля, и ей пришлось идти пешком до VIP-зала.
Конфликт снял на видео очевидец.
В Шереметьево произошло ЧП
«Мне не нужны извинения, мне нужен профессионализм в работе. Мне нужно, чтобы меня обслуживали четко и правильно», — заявила Лобода.
В результате она пообещала сотрудникам аэропорта, что с этой ситуацией разберутся ее знакомые.
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , Аэропорт Шереметьево
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