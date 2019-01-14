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Ставшая мамой певица Нюша продемонстрировала, как она выглядит без косметики 

Teleprogramma.pro + ещё 6 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Нюша в своем Instagram показала, как выглядит без макияжа. Редкое фото исполнительницы только за двенадцать часов набрало более девяноста пяти отметок «нравится». Ни для кого не секрет, что артистка всегда тщательно следила за своим имиджем и не появлялась на публике без идеальной укладки, грима и продуманного до мелочей образа. Однако после родов Нюша стала все чаще радовать фанатов своей естественной красотой. Буквально на днях певица показала, как кормит свою двухмесячную дочку. Как и большинство отечественных звезд рожать будущая мамочка уехала за океан. Исполнительница временно поселилась в Майами, определившись с клиникой и медперсоналом.
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Певица Нюша сама кормит свою двухмесячную дочкуЕще в первых числах ноября артистка родила первенца в одной из клиник в Майами.
Нюша сама вскармливает малышку, отказавшись от искусственного прикорма. Певица не видит ничего зазорного в том, что она делиться с подписчиками кадрами из своей личной жизни. В то время, как Виктория Лопырева — говоря о своем интересном положении, заверила, что беременность не должна становиться объектом обсуждения всей страны. Именно так объяснила модель свое желание скрыть от публики долгожданное прибавление.
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Нюша вслед за Светланой Лободой, Яной Рудковской, Юлия Высоцкая, Региной Тодоренко и Светланой Ходченковой демонстрирует фото без макияжа, поддерживая естественную красоту без грима и фильтров. Поклонники артистки отметили, что новоиспеченная мамочка подает для многих положительный пример.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юлия Высоцкая , Светлана Лобода , Регина Тодоренко , Виктория Лопырева , Майами
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