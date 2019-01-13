Не опять, а снова! Кафельникова намекнула на новый роман

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Жестокое тройное убийство в старый Новый год в Башкирии

Не опять, а снова! Алеся Кафельникова намекнула на новый роман 

Peopletalk 2 часа назад
В личной жизни модели и дочки самого титулованного теннисиста России Евгения Кафельникова кипят настоящие страсти: в июле прошлого года она рассталась с рэпером Фараоном (как они объявили, не окончательно, а временно), но уже в марте этого года начали ходить слухи о возобновлении их романа.
Но последний трек Фараона «Не по пути», в котором он спел: «Я знаю наизусть всю твою ложь, как будто гимн. Мы могли бы быть лучше, чем мы есть. Но ты зачем-то лечишь, и ни слова про болезнь. Я вроде хотел дать уверенность — вышла лесть. Из-за таких как ты, Алесь, я хочу выше лезть», — все расставил по местам.
Потом Алесе приписывались романы с рэперами Boulevard Depo, Obladaet и Big Baby Tape с которыми они вместе зажигали в клубах, но слухи так и не подтвердились.
И фанаты модели уверены, что она скрывает новый роман. Вчера в Сети появились фото, на которых она обнимается с неизвестным парнем, а сегодня модель опубликовала свою фотографирую, которую подписала: «Он называет меня любовью всей своей жизни, а я называю его парнем».
А потом опубликовала Stories с вечеринки на Бали, на которой она зажигает с тем же парнем.
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Шоу-бизнес , Видео , Евгений Кафельников
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