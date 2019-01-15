Стриженова показала фото Носкова после инсульта

Носкову 12 января исполнилось 63 года. Стриженова отметила, что они заехали поздравить музыканта и пожелать ему здоровья.

«Ждите новый альбом, Коля работает над материалом», — добавила ведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчики Стриженовой попросили ее передать их поздравления и пожелания музыканту. Позже она заявила, что ему все пересказала.