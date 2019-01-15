Телеведущая Екатерина Стриженова опубликовала в Instagram фото, на котором она и ее супруг Александр Стриженов запечатлены с певцом Николаем Носковым.
Носкову 12 января исполнилось 63 года. Стриженова отметила, что они заехали поздравить музыканта и пожелать ему здоровья.
«Ждите новый альбом, Коля работает над материалом», — добавила ведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Подписчики Стриженовой попросили ее передать их поздравления и пожелания музыканту. Позже она заявила, что ему все пересказала.
«Я у Коли спросила -помнит ли он, как его принимали зрители… Он сказал: «конечно помню, я вернусь!» — рассказала ведущая одной из пользовательниц.