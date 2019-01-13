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Пугачева и Аллегрова появились вместе в одной телепрограмме 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
В эфире Первого канала вышел выпуск программы «Сегодня вечером» Максима Галкина и Юли Меньшовой, посвященный композитору Игорю Николаеву, который в 2019 году отмечает сорокалетие своей творческой деятельности.
17 января у композитора день рождения, ему исполнится 59 лет. На вечер пришли его близкие друзья и коллеги. Среди них Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Валерий Сюткин и другие. Они вспомнили песни, которые для них написал Николаев, и рассказали о совместной работе с ним.
Событие объединило Аллу Пугачеву, у которой, кстати, и начинал клавишником свою карьеру Николаев, и Ирину Аллегрову, которые, по слухам, не особо дружны вне сцены и практически не появляются на одних программах. Однако на этот раз они даже станцевали вместе.
Это произошло во время выступления Валерия Леонтьева, который исполнил хит «Пароходы».
Предваряя передачу, Николаев выложил в своем Инстаграме ее анонс, создав интригу: на первых же кадрах Пугачева и Аллегрова вместе.
Комментарии51
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Игорь Николаев , Игорь Крутой , Валерий Сюткин , Валерий Леонтьев , Ирина Аллегрова , Максим Галкин , Алла Пугачева , Первый канал
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