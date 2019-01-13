Жена понимает: актера Епифанцева ждет роман с молодой блондинкой

Актер Владимир Епифанцев регулярно поражает общественность своими экстравагантными выходками, которые касаются как его творчества, так и личной жизни. Чем он порадует поклонников в 2019 году "Дни.ру" узнали у экстрасенса.

"По Судьбе я вижу, что мужчина он яркий, и постоянно окружен женским внимание. По судьбе у него две жены и очень много любовниц. Можно сказать, что он мужчина роковой. Женщины всегда не могли устоять перед его харизматичностью и напором", — заметила ясновидящая Кажетта. "2019 год будет для этого человека очень интересным", — добавила она.

"По ситуации в семье — не могу сказать, что тут прямо что-то будем мы видеть или слышать в плане каких-то скандалов. Все мы понимаем, что мужчина он полигамный. Думаю, и жена его это тоже понимает. Может в силу этого факта мы не часто будем видеть в прессе обсуждения его личной жизни в новом году", — уверена экстрасенс.

"То что у него в следующем году будет роман, это я четко вижу по камням. Женщина с ним будет встречаться совсем молодая, худенькая почему то вижу ее блондинкой с утонченными манерами", — отметила ясновидящая. "Глобально развода я не вижу, по картам ему еще падает рождение ребенка. По энергетики как будто будет девочка", — добавила она.

"Что касается здоровья, то глобальных проблем я не вижу. Могу предостеречь его только в одном. Советую поменьше нервничать и переживать по пустякам. За этот год у него скопилось много агрессии и все это он перенесет и на начало следующего года. Все его нервы совершенно напрасны", — рассказала Кажетта.