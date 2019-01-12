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Видео: экс-барабанщик Nirvana упал пьяный со сцены 

Ридус 48 минут назад
Фото: © AP/TASS
Американский рок-музыкант Дэйв Грол, отвечавший за барабаны в культовой группе Nirvana с 1990 по 1994 год, попал в неловкую ситуацию во время одного из последних выступлений его нынешнего музыкального коллектива Foo Fighters.
Исполняя гитарное соло на сцене тематической гостиницы Hard Rock Hotel Las-Vegas, Грол, судя по всему уже успевший в тот вечер употребить изрядную дозу горячительных напитков, пошел на прямой контакт со зрителями, выйдя на самый край подмостков.
Спустившись к одному из своих поклонников, легендарный музыкант, не прекращая играть, «одолжил» у того банку пива, после чего установил трофей на динамик и попытался употребить его содержимое без рук.
Попытка повысить градус «бесконтактным способом» оказалось неудачной — часть алкоголя вылилась на музыкальную установку. После этого Грол, уже подключив верхнюю конечность, залпом «добил» содержимое алюминиевой банки и направился на сцену.
В какой-то момент рокер оступился и неожиданно рухнул в зал, где его сразу же подхватили несколько работавших на мероприятии охранников. Пару секунд спустя вновь водруженный на свое законное место Грол продолжил игру, непринужденно направившись в сторону партнеров по музыкальному коллективу.
Видеозапись экстравагантной выходки музыканта в итоге оказалась в Instagram.
Инцидент в Hard Rock Hotel Las-Vegas — далеко не первый подобный казус, произошедший с экс-барабанщиком Nirvana. Так, в 2015 Дэйв Грол умудрился сломать ногу прямо во время выступления Foo Fighters в Швеции.
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