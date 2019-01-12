«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой

Цекало рассказал о разводе с сестрой Веры Брежневой

Российский продюсер и шоумен Александр Цекало объявил о разводе с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой. Согласно СМИ, причиной разрыва стали его отношения с другой женщиной.

Российский продюсер, телеведущий и шоумен Александр Цекало подтвердил слухи о разводе со своей третьей женой, младшей сестрой певицы Веры Брежневой Викторией Галушкой.

«Я официально разведен и свободен», — заявил артист в комментарии сайту «Комсомольская правда».

По данным издания, причиной разлада в семье стали отношения Цекало с другой женщиной. Как сообщает СМИ, ранее известный продюсер был замечен в компании молодой девушки в одном из столичных ресторанов. При этом пара не скрывала своих чувств, целовалась и покинула заведение вместе. Затем влюбленные улетели в Рим на время новогодних праздников, где их запечатлели на улицах города.

Отмечается, что долгое время Цекало отказывался давать комментарии по поводу своей личной жизни. Однако из-за многочисленных обвинений в измене и обмане супруги Виктории, он все-таки решил дать официальное заявление.

По словам самого продюсера, его таинственную спутницу зовут Дарина. При этом Александр подчеркнул, что сделал предложение своей новой возлюбленной, поэтому слово «любовница» применительно по отношению к ней он считает неуместным.

«… слово любовница неуместно и оскорбительно, — отметил Цекало. — Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер».

57-летний Александр Цекало познакомился с сестрой Веры Брежневой 34-летней Викторией Галушкой в 2007 году в Киеве после скандального развода с певицей Лолитой Милявской . Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, пара поженилась. В семье родилось двое детей: дочь Александра и сын Михаил.

Брак с Дариной станет четвертым по счету в жизни шоумена. До женитьбы с Галушкой он дважды состоял в браке — с Аленой Шиферман и Лолитой Милявской.

В конце декабря прошлого года стало известно, что американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ сериала «Троцкий», созданный продюсерской компанией Sreda Александра Цекало.

Восьмисерийный проект «Троцкий» вышел на Первом канале осенью 2017 года, но перед этим успел громко прогреметь по всему миру. До этого мировая премьера шоу состоялась в октябре того же года в Каннах в рамках крупнейшего рынка аудиовизуальной продукции MIPCOM. В драме создатели показали жизнь политического деятеля и революционера Льва Троцкого с 1898 по 1940 годы.

За работу над проектом творческий коллектив получил три премии ТЭФИ в октябре 2018-го. Сериал был признан лучшим телевизионным шоу. Кроме того, наград были удостоены режиссеры и исполнитель главной роли Константин Хабенский

Александр Цекало приобрел популярность в 1986 году, когда вместе с Лолитой Милявской образовал кабаре-дуэт «Академия». Выступая на эстраде, в клубах и ресторанах, к середине 90-х годов творческий ансамбль стал одним из самых популярных в стране. С 2000 года после распада «Академии» артист принимал участие в ряде телевизионных проектов, в том числе в популярном шоу «Старые песни о главном». До 2003 года он был исполнительным продюсером первого в России классического стационарного мюзикла «Норд-Ост», затем — генеральным продюсером компании «Русский мюзикл», а также режиссером-постановщиком «12 стульев».

Цекало также известен в качестве ведущего популярной программы «Прожекторперисхилтон», автором идеи, продюсером и сценаристом которой сам же и является. Он спродюсировал большое количество передач для телевидения разной жанровой направленности, включая такие популярные программы, как «Большая разница», «Стенка на стенку», «Большой куш», «Настроение с Евгением Гришковцом».