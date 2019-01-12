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Финалистку «Битвы экстрасенсов» ограбили в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 36 минут назад
Фото: Instagram
С автомобиля финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой сняли зеркала.
Голунова обратилась в полицию, обнаружив, что с ее иномарки неизвестные сняли зеркала. Проводятся следственные мероприятия, сообщает «Стархит».
В соцсетях шутят, что «сильнейшая колдунья Сибири» могла бы самостоятельно найти грабителей с помощью магии.
Голунова недавно переехала в Москву, чтобы быть поближе к сыну, экстрасенсу и телеведущему Владу Кадони.
У нее есть внедорожник последней модели. Фотографии иномарки появляются у нее в Instagram.
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