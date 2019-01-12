Финалистку «Битвы экстрасенсов» ограбили в Москве

С автомобиля финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елены Голуновой сняли зеркала.

Голунова обратилась в полицию, обнаружив, что с ее иномарки неизвестные сняли зеркала. Проводятся следственные мероприятия, сообщает «Стархит»

В соцсетях шутят, что «сильнейшая колдунья Сибири» могла бы самостоятельно найти грабителей с помощью магии.

Голунова недавно переехала в Москву, чтобы быть поближе к сыну, экстрасенсу и телеведущему Владу Кадони.

У нее есть внедорожник последней модели. Фотографии иномарки появляются у нее в Instagram.