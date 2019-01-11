«Врач не дрогнул»: Садальский перенес тяжелую операцию

Заслуженный артист страны Станислав Садальский перенес тяжелую операцию на сердце. По словам самого 67-летнего актера, ему сильно повезло, что врач-хирург оказался настоящим мастером.

Актер Станислав Садальский сообщил поклонникам, что перенес серьезную операцию на сердце. По словам 67-летнего артиста, ему было проведено так называемое стентирование, суть которого заключается в установлении специального каркаса, помещающегося в забитый холестерином просвет коронарного сосуда сердца и обеспечивающего расширение участка, суженного патологическим процессом. Делясь опытом, Садальский также поблагодарил врача-хирурга за «филигранно проведенную операцию».

«Тут главное — мастерство доктора, чтобы у врача-хирурга не дрогнула рука. Мой врач с редкой фамилией Иванов оказался непьющим и провел операцию филигранно — и я задышал полной грудью, — написал артист. — Самое интересное: хоть и принимал статины (сильнодействующие медикаменты, способствующие нормализации уровня холестерина — «Газета.Ru»), а бляшки все равно образовались. Наверняка, лекарства были поддельные?! Всех владельцев аптек на нары! Да здравствуют наши русские врачи».

Предельно серьезно отнестись к собственному здоровью Садальский, вероятно, решил на фоне трагических уходов из жизни некоторых его коллег, которые произошли в последнее время, — на многие из них Станислав реагировал крайне болезненно, о чем делился с подписчиками в социальных сетях. В частности, 5 января актер посредством инстаграма попрощался со звездой «Место встречи изменить нельзя» Иваном Бортником , ушедшим из жизни в возрасте 79 лет.

Немногим ранее — в августе минувшего года — Садальский также почтил память скончавшегося на 74-м году жизни поэта-песенника Николая Зиновьева, автора хита Аллы Пугачевой «Паромщик». По словам Станислава, он был близким другом супруги усопшего, который боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона, — заслуженной артистки России Елены Борзовой

«Сегодня не стало Николая Зиновьева, замечательного русского поэта, автора многих любимых нами песен. Об этом сообщила его жена, актриса Елена Борзова, моя давняя подруга, с которой мы вместе снимались в фильме «Лес» у Мотыля. Много лет Коля страдал от болезни Паркинсона, находясь при этом в чистейшем сознании и ясной памяти, они даже с Леночкой приходили ко мне на съемки программы «Таблетка», выпуск которой был посвящен этому тяжелому недугу. Мы пытались помочь, но…

Болезнь поставила крест на творчестве Николая и отчасти на творчестве Лены, поскольку все это время она была рядом с Колей, ухаживая за ним. Сил тебе, Леночка, ты настоящая героиня, жена и подруга, я преклоняюсь перед твоим терпением и любовью. Коля, прощай. Царство тебе небесное и вечный покой», — написал в инстаграме артист.

Будучи активным пользователем социальных сетей, Садальский нередко публично высказывается и по общественно-политическим вопросам. В начале этого года актер, в частности, отреагировал на призыв РПЦ запретить «Иронию судьбы». Комментируя ситуацию, он подчеркнул, что кино не входит в сферу деятельности церкви, а также поддержал исполнителя главной роли в мелодраме Андрея Мягкова , грубо высказавшегося в адрес представителя РПЦ.

Кроме того, он не оставил без внимания и скандал вокруг певицы Лаймы Вайкуле , заявившей, что не будет выступать в Крыму ни за какой гонорар.

«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я — в Украину, там русских обижают! Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским. Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне посчастливилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю», — подчеркнул Станислав.

Станислав Садальский, который в 1991 году был удостоен звания заслуженного артиста страны, снялся в общей сложности в более чем 100 картинах, включая фильмы «О бедном гусаре замолвите слово», «Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад», «Чужая жена и муж под кроватью», «Город первой любви», «Три дня в Москве» и другие.