«Это бред»: подруга Муцениеце отказалась от обвинений в адрес Прилучного

Прилучный и Муцениеце живут душа в душу, у них все хорошо. По словам пиар-менеджера пары Мариам Халиловой, сообщения о насилии, которое учинил Павел над супругой — бред.

Информация об избиении известным актером Павлом Прилучным своей супруги Агаты Муцениеце появилась 11 января в СМИ. Журналисты сообщали со ссылкой на источник в правоохранительных органах , что тревожный звонок поступил от подруги Агаты — и по совместительству пиар-менеджера — Мариам Халиловой.

Однако сама Мариам позже решила отказаться от своих слов.

"Сейчас мы разбираемся по поводу того бреда, что был написан. Созвонилась с журналистом, который написал, будет решать, что делать, ведь все это преследуется законом. Да, у Агаты и Павла все хорошо", — приводит слова Халиловой StarHit.

Как ранее писали Дни.Ру со ссылкой на "Комсомольскую правду" , наряду полиции 28 декабря пришлось срочно выезжать в подмосковный особняк Прилучного. Стражей порядка вызвала подруга жены актера Агаты Муцениеце: женщина утверждала, что Павел запер супругу дома и избивает ее.

Как рассказали в полиции, Халилова почти кричала в трубку, что Муцениеце избивают до полусмерти. Однако, когда стражи порядка прибыли в особняк, пострадавшая отказалась от медицинской помощи и фиксации побоев. Комментировать ситуацию с вызовом полиции Прилучный и Муцениеце отказались. Агент Павла подчеркнула, что такого рода инциденты актер оставляет без комментариев.

Разлад в отношениях Павла и Агаты наметился летом. Однако пара быстро помирилась. Прилучный тогда признал, что и он, и Агата — люди вспыльчивые, ревнивые и влюбленные. Они не раз собирались разводиться, и даже били посуду. По мнению Прилучного, это нормально для отношений, которые длятся более 3 лет.