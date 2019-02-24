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Принц Гарри и Меган Маркл оказались в смертельной опасности 

News.ru + ещё 323 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
Принц Гарри отправился в сопровождении беременной супруги Меган Маркл в запланированный тур по Марокко, где в настоящее время проходят массовые вооружённые протесты.
В целях обеспечения безопасности герцога и герцогини Сассекских британское правительство запросило дополнительные средства для их защиты на территории североафриканского государства.
С начала недели в Касабланке, куда вылетели Меган и Гарри, проходят массовые протесты учителей, требующих повышения зарплаты. Власти страны неоднократно применяли водные пушки и дубинки для разгона митингующих.
В связи с этим служба безопасности расценила положение как потенциальную угрозу жизни и здоровью принца и его супруги, поэтому количество охраны было значительно увеличено.
По совам источника The Mirror, было принято решение исключить прогулки коронованных особ по столице Марокко.
Несмотря на угрозу жизни Меган Маркл и принц Гарри намерены посетить местные школы в городе Асни и приём, организованный британским послом Томасом Рейли. В завершении поездки супруги организуют кулинарную выставку.
Ранее News.ru писал о том, что супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась, что хотела бы родить девочку, которую «могла бы наряжать». Супруга принца Гарри также добавила, что хотела бы иметь много детей.
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Шоу-бизнес , принц Гарри , Марокко
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