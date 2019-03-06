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Меган Маркл может родить раньше срока 

360tv.ru + ещё 432 1 час назад
Супруга принца Гарри Меган Маркл заставила королевскую семью Великобритании поволноваться. У герцогини Сассеской участились ложные схватки, из-за чего она уже несколько раз побывала в больнице. Об этом сообщил портал New Idea.
К медикам Меган Маркл привозили, подозревая вероятность скорых родов. Мамой, по предоставленной Кенсингтонским дворцом ранее информации, жена принца Гарри должна стать в конце апреля — начале мая.
Однако теперь прогнозы строятся другие, уверяет источник.
«Меган, Гарри и весь дворец пришли в состояние повышенной готовности. Врачи говорят, малыш может появиться на свет на днях», — заметил собеседник портала.
Больше всего за состояние Меган Маркл переживает ее супруг, добавила газета «Известия». Ему уже приходилось среди ночи ехать в больницу: герцогиня решила, что начала рожать. Когда пара была в Марокко, принц постоянно был напряжен из-за страха, что Маркл родит в чужой стране.
СМИ предполагают, что у Гарри и герцогини может родиться двойня. Якобы британский принц, шутя, обмолвился об этом на праздновании 50-летия инвеституры принца Чарльза в Букингемском дворце.
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Шоу-бизнес , Видео , Марокко
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