Меган Маркл может родить раньше срока

Супруга принца Гарри Меган Маркл заставила королевскую семью Великобритании поволноваться. У герцогини Сассеской участились ложные схватки, из-за чего она уже несколько раз побывала в больнице. Об этом сообщил портал New Idea.

К медикам Меган Маркл привозили, подозревая вероятность скорых родов. Мамой, по предоставленной Кенсингтонским дворцом ранее информации, жена принца Гарри должна стать в конце апреля — начале мая.

Однако теперь прогнозы строятся другие, уверяет источник.

«Меган, Гарри и весь дворец пришли в состояние повышенной готовности. Врачи говорят, малыш может появиться на свет на днях», — заметил собеседник портала.

Больше всего за состояние Меган Маркл переживает ее супруг, добавила газета «Известия». Ему уже приходилось среди ночи ехать в больницу: герцогиня решила, что начала рожать. Когда пара была в Марокко, принц постоянно был напряжен из-за страха, что Маркл родит в чужой стране.

СМИ предполагают, что у Гарри и герцогини может родиться двойня. Якобы британский принц, шутя, обмолвился об этом на праздновании 50-летия инвеституры принца Чарльза в Букингемском дворце.