Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Терпила»: Муцениеце распекли за нелепое опровержение слухов об избиении 

Дни.ру + ещё 5 1 час назад
Фото: Instagram
Популярный блогер Лена Миро посвятила новый пост теме домашнего насилия. Она почти уверена, что актрису Агату Муцениеце избил супруг.
Несколько дней назад звезда опубликовала пост, в котором опровергла все слухи об избиении и обвинила прессу в распространении ложной информации. Сообщение Агата Муцениеце сопроводила фотографией, на которой она показывает неприличный жест.
"Товарищи СМИ! Этот палец — вам! Вы, кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме! Ах да, ещё у меня есть двойник, как у Путина, который везде ходит вместо меня, ну сами понимаете, синяки, все дела, кома тоже неудобна в передвижении", — написала возмущенная актриса.
Блогер Лена Миро не верит ее словам. Она считает, что Агата Муцениеце намеренно скрывает правду.
"Я верю русской женщине, когда она говорит, что ее отлупили, и не верю, когда говорит, что не били. Если наша баба говорит, что не бил ен муж, это может означать все, что угодно. Например, то, что не бил ногами. Или не бил ногами в живот", — поясняет Миро.
Лена также сравнила русских женщин с американками. Последние, по ее мнению, готовы принять любое безобидное действие мужчины за насилие. Например, если муж не услышал, как жена зовет его из гостиной или косо посмотрел во время просмотра телевизора. Если же он случайно толкнул ее в узком проходе, то "все общество встанет на защиту дискриминируемой, соцсети загудят, начнётся флешмоб типа МеняТожеТолкали!".
Русские женщины, как утверждает блогер, готовы терпеть побои мужчины, потому что часто считают себя виноватыми в случившемся.
"И так живут — годами, десятилетиями, оправдывая мужа, покрывая его. Все те, кто скажет ей, что нельзя так, баба сразу записывает во врагов их семьи — "хотят, завистники, разрушить их отношения". Грустно оттого, что наша баба — терпила", — заключила Миро.
Дни.ру: последние новости
"Только Россия в грязи": Топалов не смог сдержать возмущения Известная певица потерялась в Таиланде по вине бестолкового гида У Елизаветы II возникли опасения насчет здоровья первенца Меган Маркл
Комментарии2
Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России91
Как Путин получает зарплату85
Кремль дал прогноз по войне в Донбассе254
Решена судьба Рыбки и Лесли36
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока16
Видео
03:20
Пока вы спали: В Польше убили «последнего друга» России
Общество
07:28
В Москве затопило метро
Новости Москвы
01:10
Лукашенко предупредил об угрозе с Запада и Востока
В мире СНГ
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:17
«Тебя не накормят!»:школьника не пускали в столовую
Образование Общество
02:40
Решена судьба Рыбки и Лесли
Происшествия
01:01
В Китае сняли на видео детеныша редкого гиббона
Наука Наука и техника
00:51
На юго-востоке Москвы произошел крупный провал грунта
Происшествия
00:28
Пилот залезал в самолет через окно кабины
Происшествия Общество
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение