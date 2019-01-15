«Терпила»: Муцениеце распекли за нелепое опровержение слухов об избиении

Несколько дней назад звезда опубликовала пост, в котором опровергла все слухи об избиении и обвинила прессу в распространении ложной информации. Сообщение Агата Муцениеце сопроводила фотографией, на которой она показывает неприличный жест.

"Товарищи СМИ! Этот палец — вам! Вы, кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так… Вообще я в коме! Ах да, ещё у меня есть двойник, как у Путина, который везде ходит вместо меня, ну сами понимаете, синяки, все дела, кома тоже неудобна в передвижении", — написала возмущенная актриса.

Блогер Лена Миро не верит ее словам. Она считает, что Агата Муцениеце намеренно скрывает правду.

"Я верю русской женщине, когда она говорит, что ее отлупили, и не верю, когда говорит, что не били. Если наша баба говорит, что не бил ен муж, это может означать все, что угодно. Например, то, что не бил ногами. Или не бил ногами в живот", — поясняет Миро.

Лена также сравнила русских женщин с американками. Последние, по ее мнению, готовы принять любое безобидное действие мужчины за насилие. Например, если муж не услышал, как жена зовет его из гостиной или косо посмотрел во время просмотра телевизора. Если же он случайно толкнул ее в узком проходе, то "все общество встанет на защиту дискриминируемой, соцсети загудят, начнётся флешмоб типа МеняТожеТолкали!".

Русские женщины, как утверждает блогер, готовы терпеть побои мужчины, потому что часто считают себя виноватыми в случившемся.