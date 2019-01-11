Прилучного обвинили в избиении жены

Скандал в семье артистов произошел за несколько дней до Нового года. Подруга Агаты и ее пиарщица Мариам Халилова позвонила в полицию, сказав, что Прилучный запер супругу в доме и избивает ее.

Наряд полиции прибыл к дому актеров в подмосковном поселке Трувиль, но Агата Муцениеце отказалась от фиксации побоев и медицинской помощи.

Прилучный и Муцениеце отказались комментировать инцидент, их агенты также хранят молчание.

Напомним, летом 2018 года стало известно о проблемах в семье актеров. Прилучный и Муцениеце некоторое время жили раздельно, но затем заявили, что им удалось восстановить мир в семье.