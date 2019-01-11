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Прилучного обвинили в избиении жены 

Рамблер + ещё 12 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Актер Павел Прилучный избил свою жену Агату Муцениеце, пишет «Комсомольская правда».
Скандал в семье артистов произошел за несколько дней до Нового года. Подруга Агаты и ее пиарщица Мариам Халилова позвонила в полицию, сказав, что Прилучный запер супругу в доме и избивает ее.
Наряд полиции прибыл к дому актеров в подмосковном поселке Трувиль, но Агата Муцениеце отказалась от фиксации побоев и медицинской помощи.
Прилучный и Муцениеце отказались комментировать инцидент, их агенты также хранят молчание.
Напомним, летом 2018 года стало известно о проблемах в семье актеров. Прилучный и Муцениеце некоторое время жили раздельно, но затем заявили, что им удалось восстановить мир в семье.
Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Комсомольская правда
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