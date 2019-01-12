Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

Российским представителем на песенном конкурсе "Евровидение-2019" может стать Ольга Бузова . Об этом сообщает портал Super.

Отмечается, что имя артиста будет объявлено в середине января на телеканале "Россия-1". В этом году не будет национального отбора, а представителя страны на конкурсе выберут из короткого списка претендентов. Однако критерии выбора не сообщаются.

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль). Право принимать песенный конкурс Израиль получил благодаря победе певицы Нетты Барзилай на "Евровидении-2018" с песней "Игрушка".