Галкин пристыдил внука Пугачевой 

Максим Галкин раскритиковал 27-летнего внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова за жалобы на то, что его подписчиками в Instagram являются люди старшего поколения.
На своей страничке Пресняков опубликовал мем «Ожидание — реальность», пожаловавшись на то, что на него подписана не молодежь, а люди постарше.
«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся ее наличию — реальность могла бы быть с пустыми креслами», — ответил ему Максим Галкин.
Многие подписчики тут же выразили солидарность с Галкиным и отметили, что Пресняков не ценит своих слушателей. Некоторые обратили внимание, что опубликованный мем не соответствует действительности, ведь на концерты исполнителя ходят молодые слушатели.