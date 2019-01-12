Галкин пристыдил внука Пугачевой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) 9 Янв 2019 в 3:43 PST На своей страничке Пресняков опубликовал мем «Ожидание — реальность», пожаловавшись на то, что на него подписана не молодежь, а люди постарше.

«Меньше думай о возрасте аудитории, больше радуйся ее наличию — реальность могла бы быть с пустыми креслами», — ответил ему Максим Галкин.

Многие подписчики тут же выразили солидарность с Галкиным и отметили, что Пресняков не ценит своих слушателей. Некоторые обратили внимание, что опубликованный мем не соответствует действительности, ведь на концерты исполнителя ходят молодые слушатели.