Оконфузившаяся Бузова с кольцом на пальце рассекретила мужа

Ольга Бузова вместе с младшей сестрой Анной отдыхает на Мальдивах . Но даже в отпуске девушки умудрились попасть в переплет.

На днях к звездным отдыхающим Мальдив прибавилось аж новых две штуки. Помимо скандально известной балерины Анастасии Волочковой и певицы Ирины Дубцовой, на райских островах решили провести отпуск сестры Бузовы. Не успели Ольга и Анна разместиться, как попали в конфуз. Об этом откровенно рассказала младшая сестра поющей ведущей на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

В приложении Stories Анна опубликовала несколько видео, из которых значилось, что девушки долго и очень тщательно готовились к ужину. Они нарядились в блестящие короткие платья, сделали роскошный макияж, а образ завершили босоножками на высоком каблуке. Каково же было их удивление, когда оказалось, что прочие отдыхающие пришли в ресторан в… шортах! Очевидно, что ни о каких каблуках и речи у них не шло.

Конфуз с ужином Анна Бузова прокомментировала так:

"Ну и что? Мы же не для кого-то наряжаемся, а для себя. самое главное, что мы наконец-то будем ужинать, потому что мы не ели целый день…" Тут ее перебила Ольга. "Как "ни для кого"? Я наряжаюсь для кое-кого", — сообщила Бузова. Анна отреагировала: "А, она наряжается, а мой муж и так знает, какая я красивая".

Сообщение о муже Бузовой стало сенсацией среди ее подписчиков.

В Сети Анну буквально завалили вопросами, где же сейчас ее муж и почему он не поехал вместе с ней на Мальдивы. Другие поклонники с удовлетворением констатировали, что она наконец рассекретила избранника, ведь с некоторых пор на безымянном пальце правой руки Анны Бузовой посверкивает внушительное золотое кольцо, природу которого заинтересованная общественность тщетно пыталась узнать.

Отметим, что Анна, в отличие от сестры Ольги, предпочитает не афишировать подробности своей частной жизни. Она выкладывает фотографии только профессионального характера и публикует во множестве селфи. Изредка Бузова делится с подписчиками кадрами с именитой сестрой, прочего частного свойства, но никогда с возлюбленным. Лишь однажды Анна изменила себе. В первые дни нового года она наконец выложила фото, на котором запечатлена с представительного вида мужчиной.