Поклонники просят перестать худеть «исчезающую» Полину Гагарину

Звезда прилетела на Мальдивы , где проведет отпуск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 11 Янв 2019 в 10:32 PST Певица Полина Гагарина ударно провела новогодние праздники. Она успела поучаствовать в новогодних огоньках и дать несколько концертов. Кстати, ее муж, модный фотограф Дмитрий Исхаков вместе с дочкой посещал выступления звезды в одном из московских парков. Он признавался, что дочка подпевала маме, находясь недалеко от сцены.

Между тем все концерты на какое-то время остались позади, и Полина Гагарина наконец-то может отдохнуть по полной программе. Звезда отправилась на Мальдивы. На ее страничке в социальной сети Instagram появился снимок с райского острова. На фотографии звезда в бикини прыгает от счастья. «Ну, все. Долетели. Ура!» — заявляет она.

Между тем в комментариях поклонники обратили внимание, что звезда очень сильно похудела за последнее время. От певицы остались, по сути, кожа да кости, о чем фанаты не перестают говорить Гагариной. «Рёбра можем пересчитать», «Полина — вы исчезаете», «Ой, какая же худенькая. Перестаньте худеть», «Не худая, а тощая. Но все равно красавица и талантище», — заметили пользователи.