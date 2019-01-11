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Поклонники просят перестать худеть «исчезающую» Полину Гагарину 

Teleprogramma.pro + ещё 3 16 часов назад
Фото: Instagram
Звезда прилетела на Мальдивы, где проведет отпуск.
Певица Полина Гагарина ударно провела новогодние праздники. Она успела поучаствовать в новогодних огоньках и дать несколько концертов. Кстати, ее муж, модный фотограф Дмитрий Исхаков вместе с дочкой посещал выступления звезды в одном из московских парков. Он признавался, что дочка подпевала маме, находясь недалеко от сцены.
Между тем все концерты на какое-то время остались позади, и Полина Гагарина наконец-то может отдохнуть по полной программе. Звезда отправилась на Мальдивы. На ее страничке в социальной сети Instagram появился снимок с райского острова. На фотографии звезда в бикини прыгает от счастья. «Ну, все. Долетели. Ура!» — заявляет она.
Между тем в комментариях поклонники обратили внимание, что звезда очень сильно похудела за последнее время. От певицы остались, по сути, кожа да кости, о чем фанаты не перестают говорить Гагариной. «Рёбра можем пересчитать», «Полина — вы исчезаете», «Ой, какая же худенькая. Перестаньте худеть», «Не худая, а тощая. Но все равно красавица и талантище», — заметили пользователи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Полина Гагарина , Мальдивы
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