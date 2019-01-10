Заслуженная артистка России Диана Гурцкая раскритиковала идею Димы Билана, ранее предложившего создать в стране структуры для оценки качества музыкальных произведений. По мнению певицы, появление подобных организаций нарушит конституцию государства.
Заслуженная артистка России Диана Гурцкая, занимающая пост главы комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, прокомментировала предложение певца Димы Билана создать в стране специальные структуры для оценки качества музыкальных произведений. Говоря об идее Билана, 44-летняя звезда эстрады напомнила о действующем в стране запрете на цензуру, а также посетовала, что в прошлом многие талантливые отечественные деятели искусства пострадали из-за всевозможных запретов.
«Конституция России категорически запрещает цензуру. И это правильно. Если вспомнить наше недавнее прошлое, то сколько талантливых людей не смогли донести свои произведения до зрителей.
Напомню, что даже любимая всеми Алла Борисовна Пугачева после надуманного в газете пасквиля в течение нескольких лет была под запретом. К тому же возникает резонный вопрос: «А судьи кто? Насколько их вкусы безупречны и объективны?» — сказала Гурцкая.
Артистка в то же время призналась, что некоторые сегодняшние вещи на сцене ее «просто шокируют — не как профессионального музыканта, а как мать».
«Я стараюсь объяснить сыну, что основой творчества не может быть эпатаж, — цитирует певицу РИА «Новости». — Что касается непристойных вещей, то здесь у нас есть и кодекс об административных правонарушениях и специальный закон, защищающий детей. Поэтому давайте научимся применять действующие нормы, а не будем идти путем новых запретов».
Вызвавшее общественный резонанс предложение, Билан выдвинул после сольного концерта в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор»,
Кроме того, Билан отметил, что не использует нецензурные выражения в собственном творчестве.
«Я пою про то, во что верю. Да, мат, бывает, встречается в моей повседневной речи. Но в музыке я не вижу нужды что-то такое «пробрасывать». Мне не хочется предавать себя, или пытаться, как люди бегают из очереди в очередь, чтобы быстрее успеть к кассе», — заключил Дима.
На идею 37-летнего певца вскоре отреагировали в Госдуме, подвергнув инициативу музыканта критике. Сделал это, в частности, Борис Чернышов, зампредседателя комитета думы по образованию и науке.
«Ваша идея создать специальные структуры, представители которых могли бы оценивать качество того или иного музыкального произведения, подталкивает к воспоминаниям о советских худсоветах, загубивших сотни песен и танцевальных композиций, которые так и не дошли до зрителя», — приводит слова артиста «Московский комсомолец».
Он также подчеркнул, что в случае создания подобных структур любое произведение все равно можно будет найти в сети в нецензурном виде.
Позднее по поводу собственного предложения высказался и сам Билан, признавшись, что его беспокоит нынешняя «вседозволенность, которая лезет отовсюду».
«Я лишь говорю о том, что есть что-то очень тревожное во всей этой вседозволенности, которая лезет отовсюду, и мы уже перестали отличать черное от белого и наоборот. Где дно выставляется поверхностью и наоборот», — написал артист у себя в инстаграме.
В октябре прошлого года Билан получил звание заслуженного артиста России. Комментируя знаменательное событие, музыкант поблагодарил поклонников за поддержку в социальных сетях.
«Друзья, я нахожусь в приподнятом настроении от этой новости… Я, конечно, хочу сказать главное, — это то, что сколько было с вашей стороны, дорогие поклонники и поклонницы, писем, начиная с 2008-го и даже раньше. И просьбы, которые звучали следующим образом: «Вручите, пожалуйста, Диме Билану, звание заслуженного артиста России». И все эти слова были адресованы президенту», — заявил Билан.