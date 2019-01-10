Почему провалился проект «Голос. Перезагрузка»

США, Великобританию, Китай и Францию. 1 января на российском телевидении завершился вокальный проект «Голос. Перезагрузка», уже седьмой по счету (и это еще не учитывая всевозможные спин-оффы) сезон популярного шоу, стартовавшего в эфире Первого канала в далеком 2012-м. Передача, как известно, является франшизной версией телеконкурса «The Voice of Holland», который был придуман продюсером Джоном де Молем и дебютировал на голландском ТВ еще в 2010 году, после чего перекочевал и на другие рынки, включая Россию

В общих чертах регламент «Голоса» известен примерно всем, но на всякий случай напомним: вокалисты, приглянувшиеся продюсерам на закрытых кастингах, впервые предстают перед зрителями и четверкой наставников в рамках так называемых слепых прослушиваний, на которых должны впечатлить членов жюри исключительно своими вокальными данными, так как те до определенного момента (а именно — до нажатия специальной кнопки, что автоматически означает проход конкретного конкурсанта в следующую стадию) не имеют возможности видеть исполнителей, сидя к ним спиной.

При этом если к музыкантам поворачиваются более одного судьи, выбор предоставляется уже самим соискателям славы, которые решают, кого именно хотят видеть своим наставником. По завершении слепых прослушиваний — когда команды всех членов жюри уже полностью укомплектованы — на проекте стартует плей-офф (уже без развернутых кресел), постепенно определяющий четверку финалистов, включающую в себя по одному подопечному каждого из судей.

На решающих стадиях — особенно это касается самого финала — судьбу конкурсантов определяют не только (и не столько) наставники, но и зрители, имеющие возможность проголосовать за полюбившегося исполнителя.

Первый сезон «Голоса», как уже было сказано, стартовал на российском телевидении в 2012 году (если быть точным, то 5 октября), и поначалу к нему относились достаточно осторожно — пилотный выпуск шоу показал относительно скромный рейтинг в 5,5 пункта (процент от количества телезрителей, смотрящих данную передачу, от общего количества телезрителей). Всего спустя пару выпусков, впрочем, проект сумел набрать внушительный ход и завершил дебютный сезон на мажорной ноте: рейтинг финала составил 7,7 балла, тогда как средний показатель сезона остановился на отметке в 7,73.

Настоящий фурор произвел второй сезон конкурса, рейтинги которого и по сей день остаются для шоу рекордными — причем и премьеры (9,5), и финала (9,8), и общий (9,19).

Для сравнения: соответствующий показатель четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии (на секундочку, самая рейтинговая встреча турнира) составил 20,2 процента, а ведь тогда казалось, что поболеть за отечественных игроков, сенсационно дошедших до топ-8 мундиаля, у экранов собралась чуть ли не вся страна.

Полину Гагарину. После невероятного всплеска зрительского интереса во втором сезоне вокальный проект стал ожидаемо сдавать. Падению рейтингов флагманской передачи, вероятно, поспособствовало появление его спин-оффа «Голос. Дети», стартовавшего на Первом канале за полгода до премьеры «Голоса 3» (7,9 / 8,2 / 7,9) и, кажется, немного перенасытившего рынок, ведь теперь паузы между сезонами (пускай и разной специализации) стали почти что мизерными. Примерно тогда же — в преддверии «Голоса 4» — проект пережил и кардинальные изменения в составе наставников: если в ходе первых трех сезонов членами жюри были Александр Градский , Пелагея, Дима Билан Леонид Агутин , то уже в четвертом в квартет к единственному оставшемуся «старичку» Градскому пригласили Басту, Григория Лепса

И если поначалу подобные пертурбации приносили плоды (рейтинг пилота был равен 8,4), то уже к экватору шоу в очередной раз продемонстрировало падение — общий показатель сезона составил всего 6,77 процента.

Чуть лучше выступил «Голос 5», в котором Градского и Басту сменили вернувшиеся в проект Билан и Агутин, — 7,08. Позитивная тенденция, однако, уже вскоре прекратилась: в шестом сезоне (Билан, Агутин, Градский, Пелагея) средний рейтинг упал еще на 1,22 пункта, хотя создатели вернули оригинальный состав жюри. На этом минорном фоне продюсеры передачи решились на ребрендинг — в шоу были приглашены три совершенно новых наставника ( Сергей Шнуров , Ани Лорак и Константин Меладзе ), а в само название сезона добавили патетичное слово «перезагрузка».

Правда, не спасло и это: «Голос 7» установил абсолютные антирекорды проекта. Провальными оказались и пилотный выпуск (5,2), и финал (5,3), и общий рейтинг (4,87).

Пожалуй, главная причина падения рейтингов одного из немногих качественных шоу на российском ТВ максимально банальна и фаталистична — проект попросту надоел ощутимой доли своей аудитории, и спасти ситуацию исключительно косметическим ремонтом (а другого у передачи не было) практически нереально. Перенасыщение «Голосом» во многом связано и с появлением его возрастных подразделений (уже упомянутого «Голоса. Дети» и «Голоса. 60+», пилот которого был показан минувшей осенью) — в общей сложности передача пережила уже 13 сезонов, большинство из которых, справедливости ради, получились сверхуспешными.

Конкретно с «Перезагрузкой» злую шутку, возможно, сыграл достаточно своеобразный в сравнении с предыдущими сезонами выбор наставников — согласно отзывам из сети, многие зрители изначально были негативно настроены по отношению к седьмой части флагманского проекта именно из-за состава жюри, причем преждевременной критике подверглись все судьи.

Некоторые особо впечатлительные поклонники шоу, в частности, были возмущены украинским гражданством Лорак и Меладзе, принадлежностью Василия Вакуленко к рэп-культуре и его якобы «непонимание основ музыки», а также «хамоватостью» Шнурова. Уже по ходу сезона список претензий пополнился «инертностью» Константина и Басты вместе с «отсутствием вкуса» у Ани.

Иосифа Кобзона. Далеко не всем приглянулся и общий репертуар «Перезагрузки», который волей наставников (и — не исключено — продюсеров) стал чуть более молодежным и новаторским. Здесь нужно понимать, что добрая часть аудитории «Голоса» — взрослые (в том числе и пожилые) люди, в силу особенностей (читай — статичности) российского шоу-бизнеса с огромным скепсисом относящиеся ко «всем этим вашим рэпам и монеточкам» и требующие от конкурсантов академического исполнения композиций из репертуара условных Муслима Магомаева

В качестве доказательства данного тезиса можно вспомнить и о том, кто из конкурсантов в результате зрительского голосования стал победителем «Перезагрузки» (безусловно, одаренный Петр Захаров , исполнявший в большинстве своем нетленную отечественную классику), и про неожиданный успех «Голоса. 60+», чей общий рейтинг (5,33), кстати, серьезно превысил соответствующий показатель седьмого сезона.

Несмотря на обозначенные трудности «Перезагрузки», «Голос 7» никак нельзя назвать полностью провальным для франшизы в имиджевом плане, и все это благодаря одному-единственному решению продюсеров — пригласить в жюри Шнурова. Лидер «Ленинграда», во-первых, прекрасно проявил себя как наставник, поставив ряд замечательных номеров, к созданию которых подошел с явным желанием и креативом (удивительный кавер его подопечной Рушаны Валиевой, будущей финалистки, на «Мало половин» Ольги Бузовой так и вовсе стал украшением проекта), а во-вторых, заметно оживил судейские обсуждения, ранее грешившие излишней серьезностью.

Настоящей находкой минувшего сезона, в частности, стал наигранный конфликт Сергея и Басты — артисты едва ли не после каждого номера отпускали в адрес друг друга едкие (но смешные) шутки, тем самым делая просмотр передачи чуть менее заумным и томным. Подобная практика, к слову, уже давно присутствует в западных версиях «Голоса», где в квартет к признанному метру музыкального искусства, как правило, приглашают минимум двух относительно молодых звезд, устраивающих по ходу сезона очный спор и в целом делающих шоу ярче и веселее.

В «Перезагрузке» также были успешно испробованы некоторые чисто технические нововведения, а именно — скоротечность сезона (число серий упало с 18 до 13) и примечательная дата финала. Заключительный выпуск шоу, напомним, был показан в прямом эфире 1 января, тогда как ранее последняя серия стабильно транслировалась в последнюю неделю года.

Подобное решение, согласно статистическим выкладкам, было правильным — впервые за четыре года рейтинг финала оказался выше общего показателя сезона, и объясняется это предельно просто. Решающий выпуск в этот раз выпал на третий выходной новогодних каникул, когда зрители уже успели и отдохнуть от рабочих будней, и немного отойти от ночного празднования.

Следовательно, есть все основания полагать, что финал следующего «Голоса» будет показан именно 1-2 января. Не менее вероятны и серьезные изменения в составе жюри, которые, следуя логике, должны коснуться не пришедшейся по душе зрителям Лорак (с отрывом последнее место в голосовании, определявшем лучшего наставника сезона) и Баста, которому вскоре предстоит вести схожую по сути передачу на другом российском телеканале.

При этом избавляться от Шнурова, которому и достался тот самый приз зрительских симпатий, попросту глупо — с его уходом проект потеряет, возможно, одну из лучших своих составляющих, что на фоне нынешней сложной ситуации для «Голоса» может стать для программы фатальным.

Не исключено, что не стоит отказываться продюсерам и от молодежной направленности конкурса, лишь приветствуя инициативу наставников ставить интересные и свежие, а не откровенно приевшиеся номера. Подобный шаг, безусловно, еще сильнее оттолкнет недовольную репертуаром «Перезагрузки» зрителей. Однако для последних у создателей есть два «джокера» в рукаве — практические беспроигрышные «Дети» и «60+», которые до сих пор показывают приличные рейтинги для столь своеобразных спин-оффов.

Учитывая чарующее обаяние поющих детишек, которыми попросту нельзя не умиляться, и советское воспитание пожилых исполнителей, с любовью исполняющих те самые ностальгические хиты прошлого, подразделения основного «Голоса» должны стать настоящей отдушиной для недовольного «новомодной» «Перезагрузкой» старшего поколения.