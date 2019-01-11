СМИ: жене Джеффа Безоса положена половина имущества после развода

Главе компании Amazon Джеффу Безосу и его жене Маккензи предстоит разделить поровну имущество в ходе бракоразводного процесса. Об этом сообщил новостной ресурс TMZ.

По его данным, пара, прожившая в браке 25 лет, подала на развод в штате Вашингтон. Местные законы говорят, что в случае расторжения брака все совместно нажитое имущество делится между супругами поровну. Единственным препятствием могло стать соглашение, которое заключается до свадьбы и определяет особый порядок раздела имущества. Как выяснил ресурс, такого соглашения Безосы не оформляли.

Джефф и Маккензи, которым сейчас 54 и 48 лет соответственно, познакомились в начале 1990-х в нью-йоркском хедж-фонде D. E. Shaw. Вскоре после свадьбы они переехали в Сиэтл (штат Вашингтон), где предприниматель основал будущий крупнейший в мире онлайн-ретейлер. У пары четверо детей.