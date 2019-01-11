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СМИ: жене Джеффа Безоса положена половина имущества после развода 

ТАСС 47 минут назад
Главе компании Amazon Джеффу Безосу и его жене Маккензи предстоит разделить поровну имущество в ходе бракоразводного процесса. Об этом сообщил новостной ресурс TMZ.
По его данным, пара, прожившая в браке 25 лет, подала на развод в штате Вашингтон. Местные законы говорят, что в случае расторжения брака все совместно нажитое имущество делится между супругами поровну. Единственным препятствием могло стать соглашение, которое заключается до свадьбы и определяет особый порядок раздела имущества. Как выяснил ресурс, такого соглашения Безосы не оформляли.
Джефф и Маккензи, которым сейчас 54 и 48 лет соответственно, познакомились в начале 1990-х в нью-йоркском хедж-фонде D. E. Shaw. Вскоре после свадьбы они переехали в Сиэтл (штат Вашингтон), где предприниматель основал будущий крупнейший в мире онлайн-ретейлер. У пары четверо детей.
По данным агентства деловых новостей Bloomberg, Безос увеличил свое состояние до $115 млрд и в прошлом году возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Помимо Amazon, капитализация которой в прошлом году достигла $1 трлн, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. В 2013 году он приобрел газету The Washington Post за $250 млн
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Шоу-бизнес , Видео , Джефф Безос , Amazon , Washington Post , Forbes
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