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Меган Маркл вышла в свет в смешных «коровьих» туфлях 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Жена принца Гарри Меган Маркл привлекла внимание публики необычной обувью. Об этом сообщает издание The Cut.
REX / Shutterstock
В четверг, 10 января, герцогиня Сассекская посетила лондонскую благотворительную организацию Smart Works, патроном которой ее назначил Кенсингтонский дворец. Для визита Маркл выбрала лодочки на каблуках итальянской марки Gianvito Rossi с коровьим принтом и прозрачными вставками по бокам. Модные эксперты прозвали эту обувь смешной и некоролевской.
37-летняя принцесса также надела черное миди-платье бренда Hatch, который специализируется на одежде для беременных, и бежевое пальто Oscar de la Renta.
В тот день Меган Маркл помогала домохозяйкам подбирать наиболее выигрышные наряды для успешного прохождение собеседования. Например, для 56-летней Пэтси Уордалли герцогиня выбрала бежевое пальто, красное платье и черные туфли. Маркл заявила, что она не просто занимается благотворительностью, а вносит свой вклад в успех других женщин.
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Шоу-бизнес , Мода
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