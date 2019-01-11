Меган Маркл вышла в свет в смешных «коровьих» туфлях

Жена принца Гарри Меган Маркл привлекла внимание публики необычной обувью. Об этом сообщает издание The Cut.

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В четверг, 10 января, герцогиня Сассекская посетила лондонскую благотворительную организацию Smart Works, патроном которой ее назначил Кенсингтонский дворец. Для визита Маркл выбрала лодочки на каблуках итальянской марки Gianvito Rossi с коровьим принтом и прозрачными вставками по бокам. Модные эксперты прозвали эту обувь смешной и некоролевской.

37-летняя принцесса также надела черное миди-платье бренда Hatch, который специализируется на одежде для беременных, и бежевое пальто Oscar de la Renta.

В тот день Меган Маркл помогала домохозяйкам подбирать наиболее выигрышные наряды для успешного прохождение собеседования. Например, для 56-летней Пэтси Уордалли герцогиня выбрала бежевое пальто, красное платье и черные туфли. Маркл заявила, что она не просто занимается благотворительностью, а вносит свой вклад в успех других женщин.