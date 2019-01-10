Сергей Шнуров отреагировал на интервью Виталия Милонова «Пятому каналу», в котором обвинил музыканта, в том, что певец своими матерными песнями «убивает Пушкина» и русскую культуру в целом. Лидер группы «Ленинград» по традиции ответил стихами в Instagram.
«Разгорячен опять месье Милонов…» — начинает четверостишие Шнуров.
Певец в своём произведении отметил, что Милонов вместо того, чтобы задуматься «о нищенском существовании миллионов» россиян, занялся «пророчествованием». По мнению Шнурова, депутат, «бородкой в гневе рыжей потрясая», не скупится на выражения и откровенно хамит, возомнив себя «парламентарием от рая».
«Что слезы льет старик у банкомата,
Подумаешь, немного не поест.
Вот если в песнях будет меньше мата,
Тогда наладится житуха, вот те крест», —
резюмирует музыкант, намекая на то, что Милонову следует обратить внимание на более насущные проблемы жителей страны.
Ранее депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в интервью «Пятому каналу» назвал Сергея Шнурова «духовным Дантесом», который убивает наследие Пушкина, а его творчество «отрыжкой пивника». Парламентарий также призвал полицейских штрафовать матерящихся на концертах артистов за нарушение общественного порядка.