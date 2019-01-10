Шнуров ответил Милонову на упрёки в «убийстве Пушкина»

«Разгорячен опять месье Милонов…» — начинает четверостишие Шнуров.

Певец в своём произведении отметил, что Милонов вместо того, чтобы задуматься «о нищенском существовании миллионов» россиян, занялся «пророчествованием». По мнению Шнурова, депутат, «бородкой в гневе рыжей потрясая», не скупится на выражения и откровенно хамит, возомнив себя «парламентарием от рая».

«Что слезы льет старик у банкомата,

Подумаешь, немного не поест.

Вот если в песнях будет меньше мата,

Тогда наладится житуха, вот те крест», —

резюмирует музыкант, намекая на то, что Милонову следует обратить внимание на более насущные проблемы жителей страны.