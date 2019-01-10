Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадышева рассказала о борьбе с депрессией 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Певица Надежда Кадышева рассказала «Собеседнику», что многих женщин ее семьи преследовал «злой рок» — депрессия.
Когда Кадышевой было десять лет, в 40-летнем возрасте умерла ее мать. Врачи заявили, что у женщины был сердечный приступ, однако певица считает, что настоящей причиной смерти матери стала тяжелая форма депрессии.
По мнению Кадышевой, депрессия привела к гибели и младшую сестру Любовь: женщина не вынесла смерти своего ребенка.
Сама певица столкнулась с депрессией после 30 лет. Врачи дважды диагностировали у нее рак груди, оба раза диагноз оказывался неправильным, но Кадышева не смогла избавиться от страха перед болезнью.
«В душе поселились постоянные тревога и страх, которые сменялись то безграничной вселенской печалью, то полной апатией к жизни», — рассказала она.
К 40 годам, по словам певицы, депрессия достигла своего пика. Лекарства снимали тревогу, но приводили к побочным эффектам. Позже Кадышевой удалось найти врача, который подобрал подходящее лечение и помог стабилизировать ее состояние. Певица подчеркнула, что справиться с «родовым проклятием» ей помог и супруг Александр Костюк.
Кадышева назвала мужа подарком судьбы. Они познакомились во время учебы в Гнесинке, вскоре поженились, а через год после свадьбы у них родился сын.
59-летняя певица и ее 60-летний супруг вместе уже 35 лет.
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Костюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве12
Найден способ защитить Курилы от Японии259
В США засекретили проект робота-охотника за подлодками
Фото: Разрушительный Тушинский потоп
Пока вы спали: Сколько продлится падение доллара125
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:59
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника
Армия Наука
01:52
Убийцу охранника Порошенко выпустили под залог
Происшествия В мире
00:27
Стали известны сроки открытия затопленного тоннеля
Новости Москвы
02:49
Зарплату актеров сравнили с годовой пенсией россиян
Общество Шоу-бизнес
00:59
Крупное ЧП в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение