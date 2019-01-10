Кадышева рассказала о борьбе с депрессией

Певица Надежда Кадышева рассказала «Собеседнику», что многих женщин ее семьи преследовал «злой рок» — депрессия.

Когда Кадышевой было десять лет, в 40-летнем возрасте умерла ее мать. Врачи заявили, что у женщины был сердечный приступ, однако певица считает, что настоящей причиной смерти матери стала тяжелая форма депрессии.

По мнению Кадышевой, депрессия привела к гибели и младшую сестру Любовь: женщина не вынесла смерти своего ребенка.

Сама певица столкнулась с депрессией после 30 лет. Врачи дважды диагностировали у нее рак груди, оба раза диагноз оказывался неправильным, но Кадышева не смогла избавиться от страха перед болезнью.

«В душе поселились постоянные тревога и страх, которые сменялись то безграничной вселенской печалью, то полной апатией к жизни», — рассказала она.

К 40 годам, по словам певицы, депрессия достигла своего пика. Лекарства снимали тревогу, но приводили к побочным эффектам. Позже Кадышевой удалось найти врача, который подобрал подходящее лечение и помог стабилизировать ее состояние. Певица подчеркнула, что справиться с «родовым проклятием» ей помог и супруг Александр Костюк

Кадышева назвала мужа подарком судьбы. Они познакомились во время учебы в Гнесинке, вскоре поженились, а через год после свадьбы у них родился сын.

59-летняя певица и ее 60-летний супруг вместе уже 35 лет.