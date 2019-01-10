Изменившегося Семчева не узнали поклонники 

Актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram совместную фотографию с коллегами — Александром Семчевым, Ириной Мирошниченко и Николаем Чиндяйкиным. Подписчики артистки обратили особое внимание на резко похудевшего Семчева.
«Семчева не сразу узнала, похудел», — написала @julichnaya_ya (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Александра Семичева не узнала», — согласилась с ней @olga_lovi_volnu.
Пользовательница @vera.svistova отметила, что худоба актера не красит, и он выглядит «как минимум уставшим». Другой пользователь заявил, что Семчев как будто постарел.
«Кошмар, Семчев скоро вообще растворится!» — добавила @astis9019.
Сама Мороз рассказала, что коллеги теперь называют Семчева «ПолСаши».
49-летний Семчев — актер МХТ имени Чехова. Он снимался в сериалах «Марш Турецкого», «Маросейка, 12», «Граница. Таёжный роман» и других, вел детскую программу «Следствие ведёт Колобков».
«СтарХит» писал, что актер всегда весил 180–200 килограммов. Сам актер рассказал, что сбросил 40 килограммов благодаря правильному питанию и отказу от «булок и жареного».