Девушку Гуфа обвинили в распространении ВИЧ

Экс-подругу Гуфа обвинили в распространении ВИЧ на «Доме-2»

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост заявила, что бывшая подруга рэпера Гуфа Яна Шевцова может страдать «определенным заболеванием». Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, Фрост имела в виду ВИЧ-инфекцию. Недавно Шевцова пришла на реалити-шоу, что обеспокоило Фрост.

Сначала экс-участница «Дома-2» опубликовала в Instagram пост, в котором намекнула на некую болезнь.

«Мне впервые стыдно за то, что я была на Д2. Такой грязи, дешевизны и деградации я никогда не видела. Приводить новеньких, без определённых справок на определённые заболевания это уж перебор», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Девушка подчеркнула, что уже связалась с руководством, так как не хочет, чтобы «полпроекта передохло».

Позже в беседе со «СтарХитом» Фрост заявила, что имела в виду Шевцову.

«Неважно, кто и когда донес мне эту информацию. Я просто попросила руководство проверить ее на наличие болезни», — сказала она.

Фрост предположила, что девушка может «подвергнуть опасности многих участников». Она добавила, что Шевцова уже покинула шоу вместе с партнером.

«Видимо, информация все-таки подтвердилась», — заявила Фрост.

«СтарХит» отмечает, что на «Доме-2» Шевцова хотела построить отношения с Захаром Саленко, бывшим партнером Фрост. По данным издания, подтвержденной информации об уходе Шевцовой с проекта пока нет.

Ранее 18-летняя Шевцова рассказала «СтарХиту», что ее отношения с Гуфом стали причиной разрыва рэпера с певицей Кэти Топурия. Сам Гуф эту информацию опроверг. Он заявил, что Шевцову «под него кто-то подложил» в Екатеринбурге, но он и Топурия расстались не из-за нее.