Девушку Гуфа обвинили в распространении ВИЧ

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Экс-подругу Гуфа обвинили в распространении ВИЧ на «Доме-2» 

Рамблер 1 час назад
Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост заявила, что бывшая подруга рэпера Гуфа Яна Шевцова может страдать «определенным заболеванием». Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, Фрост имела в виду ВИЧ-инфекцию. Недавно Шевцова пришла на реалити-шоу, что обеспокоило Фрост.
Сначала экс-участница «Дома-2» опубликовала в Instagram пост, в котором намекнула на некую болезнь.
«Мне впервые стыдно за то, что я была на Д2. Такой грязи, дешевизны и деградации я никогда не видела. Приводить новеньких, без определённых справок на определённые заболевания это уж перебор», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Девушка подчеркнула, что уже связалась с руководством, так как не хочет, чтобы «полпроекта передохло».
Позже в беседе со «СтарХитом» Фрост заявила, что имела в виду Шевцову.
«Неважно, кто и когда донес мне эту информацию. Я просто попросила руководство проверить ее на наличие болезни», — сказала она.
Фрост предположила, что девушка может «подвергнуть опасности многих участников». Она добавила, что Шевцова уже покинула шоу вместе с партнером.
«Видимо, информация все-таки подтвердилась», — заявила Фрост.
«СтарХит» отмечает, что на «Доме-2» Шевцова хотела построить отношения с Захаром Саленко, бывшим партнером Фрост. По данным издания, подтвержденной информации об уходе Шевцовой с проекта пока нет.
Ранее 18-летняя Шевцова рассказала «СтарХиту», что ее отношения с Гуфом стали причиной разрыва рэпера с певицей Кэти Топурия. Сам Гуф эту информацию опроверг. Он заявил, что Шевцову «под него кто-то подложил» в Екатеринбурге, но он и Топурия расстались не из-за нее.
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Шоу-бизнес , Видео
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