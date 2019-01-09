Там были все звезды! Как прошел музыкальный фестиваль в Абу-Даби?

Вчера в Абу-Даби завершился грандиозный музыкальный фестиваль Russian Music Festival, который проходил там с 31 декабря.

все слайды

все слайды

Ну а в заключительный день фестиваля зрителей ждал концерт «Звезды 2000-х» на крытой площадке Du Forum с хитами групп «Руки Вверх!» и «Дискотека Авария».

Вот что значит отличное начало года!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tam-byli-vse-zvezdy-kak-proshel-muzykalnyj-festival-v-abu-dabi/