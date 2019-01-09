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Там были все звезды! Как прошел музыкальный фестиваль в Абу-Даби? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Вчера в Абу-Даби завершился грандиозный музыкальный фестиваль Russian Music Festival, который проходил там с 31 декабря.
На гала-концерте в одном из самых роскошных отелей города Emirаtes Palace Hotel 2 января было ну очень много звезд: гостей развлекали Александр Ревва (44), Леонид Агутин (50), Лена Темникова (33), ST (30), Artik&Asti, Наталья Подольская (36), группа Queens и многие другие.
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Помимо Pool Party в Saadiyat Beach Club, на которых проходили дневные выступления знаменитостей (там были и #2Маши, и Елка (36)), состоялись и большие сольные концерты артистов. Так, например, Филипп Киркоров (51) вовсе отложил отпуск, чтобы порадовать зрителей своей программой. Также с сольниками выступили Дима Билан (37), Григорий Лепс (56), Полина Гагарина (31) и Олег Газманов (67).
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Ну а в заключительный день фестиваля зрителей ждал концерт «Звезды 2000-х» на крытой площадке Du Forum с хитами групп «Руки Вверх!» и «Дискотека Авария».
Вот что значит отличное начало года!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tam-byli-vse-zvezdy-kak-proshel-muzykalnyj-festival-v-abu-dabi/
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Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Леонид Агутин , Елка , Наталья Подольская , Дима Билан , Александр Ревва , Полина Гагарина , Олег Газманов , Абу-Даби
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