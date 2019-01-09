Екатерина Чупринина переехала в Москву из Нальчика в 1994 году. Тогда же она стала работать в театре Льва Лещенко — три года отработала у мэтра на бэк-вокал. А потом начала давать и сольные концерты под именем Кати Лель.
В первые годы на эстраде Катя работала на износ.
"Я забывала, как меня зовут. Серьезно, — плачет Катя. — Настолько обалдевала от перемещений. Раньше же давали по несколько концертов в день — я не успевала чемоданы паковать. Один привозишь, другой берешь, а мне всего 20 лет! Вижу, как Лев Валерьянович (Лещенко — Прим. ред.) выходит на сцену: не важно, спал — не спал, ел — не ел, заболел — не заболел! Всегда достойно выглядит, такой красавец, уважителен к людям"
"Это был для меня колоссальный опыт. же Но нагрузка чудовищная! — продолжает артистка. — Помню: 1996 год, то ли Германия, то ли Америка. Короче, просыпаюсь в одном из городов за границей и не могу понять, где я, кто я. И какой телефон у меня домашний. Пытаюсь вспомнить цифры и позвонить —не могу: такой перегруз психики, эмоций, усталость. Я реально долго вспоминала свои номер телефона. Подумала тогда: откуда у артистов столько здоровья, чтобы испытывать такие нагрузки? Я не могла это оценить в 20 лет".
В то время Лель пришлось особенно трудно.
"Первые месяца два я, несмотря на свой характер и оптимизм, все время рыдала. С каждым днем моя уверенность В себе куда—то улетучивалась, я стала понимать, что таких талантливых, как я, миллионы. Не знала, что мне делать завтра, на что жить, где жить, где искать свою мечту, за которой приехала. А потом я попала в музыкальное агентство Лещенко. Выступала в середине его концерта, исполняла пять песен собственного сочинения. Никогда не забуду, как Лев Валерьянович меня спрашивает: "ТЫ под фанеру поешь?" Я в ответ: "Что такое фанера?" Так смешно… Он объясняет: "Ну это когда ты голос записываешь, а на сцене только рот открываешь". Я говорю: "Лев Валерьянович, я даже не знаю, что это такое". Он: "Звучит так хорошо, будто с пластинки". Я рассмеялась", — цитирует Катю "Теленеделя".