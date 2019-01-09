Обалдевшая от нагрузок Лель стала терять память

В первые годы на эстраде Катя работала на износ.

"Я забывала, как меня зовут. Серьезно, — плачет Катя. — Настолько обалдевала от перемещений. Раньше же давали по несколько концертов в день — я не успевала чемоданы паковать. Один привозишь, другой берешь, а мне всего 20 лет! Вижу, как Лев Валерьянович (Лещенко — Прим. ред.) выходит на сцену: не важно, спал — не спал, ел — не ел, заболел — не заболел! Всегда достойно выглядит, такой красавец, уважителен к людям"

"Это был для меня колоссальный опыт. же Но нагрузка чудовищная! — продолжает артистка. — Помню: 1996 год, то ли Германия, то ли Америка. Короче, просыпаюсь в одном из городов за границей и не могу понять, где я, кто я. И какой телефон у меня домашний. Пытаюсь вспомнить цифры и позвонить —не могу: такой перегруз психики, эмоций, усталость. Я реально долго вспоминала свои номер телефона. Подумала тогда: откуда у артистов столько здоровья, чтобы испытывать такие нагрузки? Я не могла это оценить в 20 лет".

В то время Лель пришлось особенно трудно.