Создатели «Битвы экстрасенсов» пропали после скандального разоблачения

Третий день не утихает шумиха, спровоцированная фильмом-расследованием Бориса Соболева "Идущие к черту", который вышел на телеканале "Россия". Люди в шоке от того, что на протяжении 19 сезонов их обманывали и водили за нос, возмущены, что проходимцы всех мастей зарабатывали огромные деньги на чужом горе.

Интересно было бы узнать, что о работе Бориса Соболева думают создатели шоу "Битва экстрасенсов" и на самом канале ТНТ, где с 2007 года выходит проект. Редакция "Дни.Ру" направила запросы в пресс-службу телеканала и руководителям проекта с просьбой прокомментировать этот резонансное разоблачение. Ответов не было. Не отвечают и номера телефонов. Хотя, казалось бы, в интересах авторов и продюсеров шоу оправдываться и давать комментарии.

Народ, меж тем, неистовствует. Около полумиллиона просмотров на канале Youtube трех серий фильма "Идущие к черту" — отличный показатель. Судя по многочисленным эмоциональным комментариям, эта работа Бориса Соболева зацепила людей за живое.

"Мошенники, уроды, столько наживы на горях и бедах людей. Боря, молодец! Смело, правдиво. Пусть только попробуют тявкать и злопыхать. Ворье и жулье. Неужели нашелся человек, который всю погань распнет?!", "Умницы те, кто это снял, и большие умницы те, кто пустил это в эфир", "Всем, всем, всем, кто был на программах жертвой, необходимо подать в суд, — на ТНТ, режиссера этих "спектаклей", "Мошенники, шарлатаны и подлецы, за такие вещи надо отправить за решетку всю эту шваль, начиная от сотрудников телеканала ТНТ, заканчивая всеми преступными обезьянами, которые наживаются на горе людей! Почему не запретят эту вакханалию!? До каких пор их будут распиаривать на известном телеканале?", "Находятся идиоты — целые деревни православных стоят с открытым ртом и верят в эти запугивания или платят деньги за якобы истин"у. — справедливо возмущаются зрители.