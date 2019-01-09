Уставший отдыхать Соловьев поругался с подписчиками

В какой-то момент и праздники уже надоедают и хочется на работу.

Мне больше недели уже тяжело отдыхать)))— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 января 2019 г. Телеведущий Владимир Соловьев написал в твиттере, что ему тяжело отдыхать больше недели и хочется на работу. Интернет-пользователи в ответ посоветовали Соловьеву поработать шахтером и разозлили его.

«Спуститесь в шахту, поработайте, тогда и 2 выходных покажутся праздником и будите мечтать их продлить, а так конечно, язык, говорят без костей, можно и без выходных им шлёпать», — написала журналисту @ninafomenko1941 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Соловьев усомнился, что сама женщина работает в шахте, но ее поддержали другие пользователи.

«Речь о тяжести труда, а твоя работа вообще не работа, а языком шлёпать. Так что не надо из себя трудоголика строить», — добавила @kashina2525.

«Счастья тебе тупая уродливая злобная бездарная тетка», — написал ей Соловьев в ответ.

Счастья тебе тупая уродливая злобная бездарная тетка. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 января 2019 г.

Позже женщина рассказала, что журналист внес ее в черный список. За нее вступились другие пользователи, посоветовав Соловьеву «фильтровать речь».

Также россияне заявили, что Соловьев мог бы найти себе занятие, если действительно устал от отдыха.