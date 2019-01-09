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Уставший отдыхать Соловьев поругался с подписчиками 

Рамблер 40 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев написал в твиттере, что ему тяжело отдыхать больше недели и хочется на работу. Интернет-пользователи в ответ посоветовали Соловьеву поработать шахтером и разозлили его.
«Спуститесь в шахту, поработайте, тогда и 2 выходных покажутся праздником и будите мечтать их продлить, а так конечно, язык, говорят без костей, можно и без выходных им шлёпать», — написала журналисту @ninafomenko1941 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Соловьев усомнился, что сама женщина работает в шахте, но ее поддержали другие пользователи.
Оскорбленный Соловьевым поляк продолжит посещать шоу
«Речь о тяжести труда, а твоя работа вообще не работа, а языком шлёпать. Так что не надо из себя трудоголика строить», — добавила @kashina2525.
«Счастья тебе тупая уродливая злобная бездарная тетка», — написал ей Соловьев в ответ.
Позже женщина рассказала, что журналист внес ее в черный список. За нее вступились другие пользователи, посоветовав Соловьеву «фильтровать речь».
Также россияне заявили, что Соловьев мог бы найти себе занятие, если действительно устал от отдыха.
«Валежник собери, воды натаскай, двор от снега почисти. В дом престарелых заявись с новогодними поздравлениями — стариков порадуй… Трудолюбивый Вы наш…» — посоветовал @Aleksandr_Volya.
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Шоу-бизнес , Видео , Владимир Соловьев
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