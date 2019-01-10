Вайнштейна отказались судить за связанный с «Властелином колец» секс-скандал

Суд отказался рассматривать иск американской актрисы Эшли Джадд Харви Вайнштейну , в котором утверждалось, что артистка не получила роль в трилогии «Властелин колец», потому что отказалась удовлетворить сексуальные желания продюсера. Об этом сообщает TMZ.

Джадд обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах в профессиональных отношениях и злоупотреблении властью. Судья отказался рассматривать иск актрисы, заявив, что регулирующий подобные инциденты закон был принят в США только в 2018 году, и что он не имеет обратной силы.

В декабре 2017 года режиссер «Властелина колец» Питер Джексон рассказал, что продюсеры из компании Вайнштейна Miramax влияли на кастинг для первого фильма.

Кинематографист признался, что его вынудили не брать в актерский состав Джадд и Миру Сорвино, заявивших о домогательствах Вайнштейна. Сама Джадд вспомнила, что ей предлагали несколько ролей в трилогии на выбор и даже показали костюмы, после чего внезапно перестали выходить на связь.