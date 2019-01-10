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Вайнштейна отказались судить за связанный с «Властелином колец» секс-скандал 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Суд отказался рассматривать иск американской актрисы Эшли Джадд к Харви Вайнштейну, в котором утверждалось, что артистка не получила роль в трилогии «Властелин колец», потому что отказалась удовлетворить сексуальные желания продюсера. Об этом сообщает TMZ.
Джадд обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах в профессиональных отношениях и злоупотреблении властью. Судья отказался рассматривать иск актрисы, заявив, что регулирующий подобные инциденты закон был принят в США только в 2018 году, и что он не имеет обратной силы.
В декабре 2017 года режиссер «Властелина колец» Питер Джексон рассказал, что продюсеры из компании Вайнштейна Miramax влияли на кастинг для первого фильма.
Кинематографист признался, что его вынудили не брать в актерский состав Джадд и Миру Сорвино, заявивших о домогательствах Вайнштейна. Сама Джадд вспомнила, что ей предлагали несколько ролей в трилогии на выбор и даже показали костюмы, после чего внезапно перестали выходить на связь.
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Шоу-бизнес , Питер Джексон , Харви Вайнштейн , Эшли Джадд
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