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Саша Савельева отреагировала на слухи о знакомстве с Ольгой Бузовой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: КП/БОРИС КУДРЯВОВ
Одна из солисток группы «Фабрика» Саша Савельева совсем скоро станет мамой. У звезды уже отчетливо виден животик. Между тем недавно поползли слухи, что Савельева очень тепло высказалась в адрес Ольги Бузовой. Она якобы заявила, что в 2013 году познакомилась с Бузовой на одной из радиостанций. Савельева сказала, что Бузова безумно милая, добрая и талантливая девушка.
Между тем Савельева, когда до нее дошли слухи о комплиментах в адрес Бузовой заявила, что эта информация не соответствует действительности и является враньем. При этом Савельева не стала отвечать на вопрос, как она на самом деле относится к персоне Ольги Бузовой, сообщает портал «7 дней».
Отметим, что в прошлом году Ольга Бузова стала одной из самых известных личностей в мире шоу-бизнеса. Многие ее концерты в городах России собирали аншлаги. При этом группу «Фабрика» вряд ли можно отнести к самым известным музыкальным коллективам в нашей стране.
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Шоу-бизнес , журнал "7 Дней"
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