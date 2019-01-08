Кевин Спейси не признал в суде вину по делу о домогательствах

Американский актер Кевин Спейси , наиболее известный по роли Фрэнка Андервуда в сериале «Карточный домик», отказался признать вину в суде по делу о сексуальных домогательствах в отношении подростка в 2016 году. Об этом пишет издание The Independent.

Как сообщает СМИ, в ходе судебного заседания, занявшего всего 10 минут, актер заявил, что он впервые сталкивается с подобными обвинениями, поэтому ему необходимо время для ознакомления с информацией.

По данным издания, в течение слушания Кевин по большей части сохранял молчание, при этом судья не просил его заявить о своей невиновности, так как по закону штата Массачусетс это происходит автоматически и ответчик не обязан это афишировать.

По итогам слушания судья назначил начало следующего заседания по делу 59-летнего артиста на 4 марта текущего года. Отмечается, что присутствие Спейси в этом случае необязательно, однако он должен быть доступен для связи по крайней мере по телефону.

Уточняется, что в этот период актеру запрещено вступать в контакт с его обвинителями. В случае, если он каким-либо образом нарушит закон, его могут задержать на 90 дней без права освобождения под залог. Если артиста действительно признают виновным, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Судебное заседание транслировалось в прямом эфире по местным телеканалам. Актер явился в суд в сером пиджаке поверх темного шерстяного жилета, темно-синем галстуке в белый горох и рубашке с мелким рисунком. Покидая здание суда, Спейси не ответил на многочисленные вопросы журналистов и лишь молча сел в машину.

Ранее суд американского штата Массачусетс отверг ходатайство Кевина Спейси, который попросил позволить ему не присутствовать на судебном заседании 7 января. По словам голливудской звезды, его личное присутствие «усилит негативное отношение общественности, которое появилось в связи с этим делом».

20 декабря 2018 года Спейси вызвали в суд по делу о сексуальных домогательствах в отношении тинейджера, которое якобы произошло в баре Нантакета в июле 2016-го. В материалах суда актер фигурировал под своей настоящей фамилией Фаулер.

Тогда бывшая ведущая бостонского телевидения Хизер Юнру на одной из пресс-конференций публично обвинила Спейси в попытке изнасилования ее сына. Женщина заявила, что артист напоил молодого человека алкоголем, после чего полез к нему с действиями сексуального характера.

Таким образом, в общей сложности на территории Великобритании проходит уже шесть разбирательств в отношении двукратного обладателя премии «Оскар». Только в 2018 году против Спейси было возбуждено три уголовных дела. В СМИ писали, что один из обвинителей — мужчина-массажист — заявил о случае домогательства с его стороны еще в 1996 году.

По утверждениям второй возможной жертвы, артист нарушил закон в 2008-м в пригороде Лондона, где располагается театр Old Vic, художественным руководителем которого с 2003 года и на протяжении 11 лет являлся сам Спейси. Наконец, третий случай произошел в 2013-м в городе Глостер. По словам пострадавшего, Кевин напал на него с целью сексуального насилия. Все трое обвинителей предпочли не называть своих имен.

В середине декабря 2018 года скандальный актер выпустил провокационный ролик, в котором предстал в образе главного героя «Карточного домика» Андервуда. Примечательно, что видео было записано в тот же день, когда Спейси вызвали в суд по делу о сексуальных домогательствах.

«Я знаю, чего ты хочешь — чтобы я вернулся. С каждым днем во мне растет уверенность в том, что достаточно скоро ты узнаешь всю правду. Подожди, мне только пришло в голову, что ты на самом деле ведь не видела, как я умер, не правда ли? Выводы могут ввести в большое заблуждение», — заявил актер.