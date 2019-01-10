Дима Билан ответил Лене Миро, которая сравнила его мозг со стиральным порошком

Это его заявление не осталось без внимания. Известный блогер Лена Миро ответила Билану. Она заявила, что голова Билана — это не только сопливый от стирального порошка нос, но и мозг. Также блогерша отметила, что винить в этом явлении нужно не тлетворный Запад, а «сборище Фадеевых и Рудковских, которые мало того, что сами непотребно ведут себя, так ещё и тащат на сцену Биланов и поющие сиськи».

На своей страничке в социальной сети Instagram Билан заметил, что Лене Миро привычно «паразитировать» на оппонентах и обрывках фраз. Он считает, что имя девушка себе делает на полуслухах и исключительно на комментариях известных людей.

«Мне кажется я видел и доводилось слышать ваши «работы», «санитарные курсовые работы», диссертации буквально, и часто сомнительного свойства (видятся такими мне они), но каждый сегодня имеет право говорить и высказываться, поправ все правила культурного диалога!» — заметил Билан.