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Дима Билан ответил Лене Миро, которая сравнила его мозг со стиральным порошком 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
Фото: ДИМА БИЛАН/ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДИМЫ БИЛАНА
Не так давно известный певец Дима Билан, который находится в Абу-Даби заявил, что в России необходимо вводить музыкальную цензуру. Он отметил, что на Западе в музыке сейчас творится хаос. Билан считает, что в России должна появиться структура, которая будет просеивать весь хаос, который захватывает и российского слушателя из-за влияния западной культуры.
Это его заявление не осталось без внимания. Известный блогер Лена Миро ответила Билану. Она заявила, что голова Билана — это не только сопливый от стирального порошка нос, но и мозг. Также блогерша отметила, что винить в этом явлении нужно не тлетворный Запад, а «сборище Фадеевых и Рудковских, которые мало того, что сами непотребно ведут себя, так ещё и тащат на сцену Биланов и поющие сиськи».
На своей страничке в социальной сети Instagram Билан заметил, что Лене Миро привычно «паразитировать» на оппонентах и обрывках фраз. Он считает, что имя девушка себе делает на полуслухах и исключительно на комментариях известных людей.
«Мне кажется я видел и доводилось слышать ваши «работы», «санитарные курсовые работы», диссертации буквально, и часто сомнительного свойства (видятся такими мне они), но каждый сегодня имеет право говорить и высказываться, поправ все правила культурного диалога!» — заметил Билан.
«Про нее пишут что «стряпают» ее опусы чуть ли не три автора. Проект такой. Похожа на собаку на цепи», «Дима, благодаря тому, что вы ответили ей публично, о ней узнало огромное количество людей! Талантов, видимо, никаких нет, а прославиться хочет, вот и прославилась», — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дима Билан , Лена Миро , Абу-Даби
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