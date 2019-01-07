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Скончался гитарист знаменитой рок-группы
Дни.ру
1 час назад
Фото: Getty
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5
Скончался гитарист The Hollies Эрик Хэйдок. Музыканту было 75 лет.
Печальную новость подтвердил басист группы. Гитарист умер дома после продолжительной болезни, пишут СМИ.
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