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Скончался гитарист знаменитой рок-группы 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Getty
Скончался гитарист The Hollies Эрик Хэйдок. Музыканту было 75 лет.
Печальную новость подтвердил басист группы. Гитарист умер дома после продолжительной болезни, пишут СМИ.
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