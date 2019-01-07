Любовное фото Собчак и Виторгана оказалось фейком

Фотография с пляжа, опубликованная Максимом Виторганом , на которой он страстно целует жену Ксению Собчак , оказалась фейком. Точнее, снимок настоящий, только сделан он был в 2014 году — во время отдыха на Мальдивах . Собчак сейчас снова там, а вот Виторган, возможно, нет. Как бы то ни было, страстная фотография взбаламутила поклонников звездной пары, который уже было решили, что они помирились и измены — если таковые и были — остались в прошлом. Новый год пара начинает не вместе: она — на далеких островах, он — в холодной Москве

Опубликованное Виторганом фото очень похоже на те снимки, что появлялись в его аккаунте в Instagram четыре года назад. На архивных фото супруги позируют в той же одежде, что и на этой фотографии.

На днях Собчак начала выкладывать фото с Мальдив, сопровождая их многозначительными комментариями из серии «прошлое надо отпускать». Рассказывала с помощью хэштегов, где находится — в одном из элитных отельных комплексов. Спустя некоторое время пост с такой же геолокацией разместил муж. И подписал: «Дубль два».

Подписчики актера сразу обратили внимание на нестыковки. Дело в том, что перед этими публикациями и Собчак, и Виторган разместили рекламные посты, в которых рассказали, услугами каких авиалиний они только что воспользовались. Из публикаций следовало, что муж и жена летели отдыхать на разных самолетах. Странно, но мало ли… И только самые преданные фанаты не поленились отмотать ленту на четыре года назад и убедиться — выложенное Виторганом фото действительно фейк.

Сам актер не стал продолжать обманывать воодушевившуюся было рождественским чудом публику. Выложил новые фото — из Москвы. В них — грустные описания.

«Чувства — ничто, выбор — все. Хотя, конечно, бывает очень приятно поддаться чувствам и сладко-сладко … набить кому-нибудь морду. Или влюбиться», — гласит аннотация к снимку заснеженного московского двора.

И совсем свежее фото — для тех, кто «раскусил обман» с пляжным снимком: