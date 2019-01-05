Жена Ивана Бортника назвала причину смерти актера

Татьяна Борзых рассказала, что думают врачи о смерти ее супруга Ивана Бортника . Об этом сообщает РЕН ТВ.

"Врачи говорят, что скорее всего тромб", — сказала Борзых.

Она также добавила, что актер умер в пятницу, 4 января, около 23.00 мск.

Ранее актер и поэт Владислав Маленко заявил, что Бортник скончался на 80-м году жизни.