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Жена Ивана Бортника назвала причину смерти актера 

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Фото: Одесская киностудия
Татьяна Борзых рассказала, что думают врачи о смерти ее супруга Ивана Бортника. Об этом сообщает РЕН ТВ.
"Врачи говорят, что скорее всего тромб", — сказала Борзых.
Она также добавила, что актер умер в пятницу, 4 января, около 23.00 мск.
Ранее актер и поэт Владислав Маленко заявил, что Бортник скончался на 80-м году жизни.
Иван Бортник с 1967 года служил в Театре на Таганке в Москве, где сыграл центральные и главные роли в спектаклях "Пугачев", "Мать", "На дне", "Живой", "Деревянные кони", "Борис Годунов" и других. Также он снялся более чем в 30 фильмах.
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