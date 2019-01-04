Верник рассказал о разрешении на проезд по Камергерскому переулку в Москве

Актер Игорь Верник рассказал РИА Новости , что он имеет официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова , где он служит, как все актеры и сотрудники театра. Верником заинтересовалась полиция "Пропустите, Верник едет!" СМИ уличили актера в нарушении ПДД https://t.co/LuQJJxLoFE pic.twitter.com/KAofsbIJPQ— РИА Новости (@rianru) 4 января 2019 г. Ранее телеканал "Москва-24" опубликовал видео, в котором сообщается, что внедорожник Верника едет по пешеходной зоне в Камергерском переулке. "Третьего января я ехал к шести часам вечера на спектакль "№13 D" на место своей работы в МХТ имени Чехова, который расположен в Камергерском переулке. Мы все, артисты и сотрудники театра, чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение", — рассказал Верник. Артист отметил, что некоторые СМИ распространили ложную информацию, что он ездит с охраной. "Никакой охраны у меня нет, это бред", — сказал Верник.