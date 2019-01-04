Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верник рассказал о разрешении на проезд по Камергерскому переулку в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Актер Игорь Верник рассказал РИА Новости, что он имеет официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, где он служит, как все актеры и сотрудники театра.
Верником заинтересовалась полиция
Ранее телеканал "Москва-24" опубликовал видео, в котором сообщается, что внедорожник Верника едет по пешеходной зоне в Камергерском переулке.
"Третьего января я ехал к шести часам вечера на спектакль "№13 D" на место своей работы в МХТ имени Чехова, который расположен в Камергерском переулке. Мы все, артисты и сотрудники театра, чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение", — рассказал Верник.
Артист отметил, что некоторые СМИ распространили ложную информацию, что он ездит с охраной.
"Никакой охраны у меня нет, это бред", — сказал Верник.
Последние новости
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Западные СМИ: во что Путин превратил Россию к 2019 году
Комментарии50
Шоу-бизнес , Игорь Верник , РИА Новости , Москва , Чехов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захват Украины оценили в три миллиарда72
Правительство США может приостановить работу на годы5
В Киеве назвали неизбежным прекращение ж/д сообщения с РФ171
В разработке ракетного оружия РФ достигнут прорыв656
«Ситуация серьёзная»: названа цель атаки хакеров в ФРГ
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение