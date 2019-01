Филипп Киркоров раскошелился на ужин у знаменитого мясника-виртуоза

У себя в аккаунте Киркоров опубликовал пару снимков. На одном из них сам мясник-виртуоз готовит для российской звезды «стейк-оттоман», который покрыт чем-то золотым Певец внимательно наблюдает, как шеф-повар демонстрируетл свой коронный способ бросать соль с изящно изогнутой руки. На другом — певец изображен в компании Нусрете Гекче.

Пользователи отметили, что такой ужин, судя по всему, Филиппу обошелся в кругленькую сумму. «Говорят, стоит только дверь открыть в ресторан Нусрете Гекче, так, считай, 100 долларов уже нет», «В Дубае все любят из золота: люстры, стены, дорожки, столы, вилки, унитазы и… даже мясо золотом поливают», — высказались они.

Стоит отметить, что всемирной славы турецкий повар, который, кстати, имеет только начальное образование, добился благодаря умело спланированной компании в соцсетях, где оригинальный способ посыпать блюда солью стал его визитной карточкой. Ему даже дали прозвище Salt Bae, которое вовсе не означает, как многие полагают, «соленый красавчик». Хештег #saltbae является аббревиатурой английской фразы Salt Before Anyone Else — «Посоли до того, как это сделает кто-то другой».