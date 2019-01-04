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Филипп Киркоров раскошелился на ужин у знаменитого мясника-виртуоза 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Instagram
Филипп Киркоров, как и многие российские звезды шоу-бизнеса, отправился на новогодние каникулы в теплые страны. У себя на страничке в соцсети король поп-музыки охотно делится фотоотчетами с отдыха. Как известно, музыкант обожает погулять с размахом, поэтому нет ничего удивительного в том, что его внимание привлекла сеть мясных ресторанов «Nusr-Et», который открыл турецкий повар и ресторатор Нусрет Гекче не только у себя на родине, но и в Дубае, Абу-Даби и Майами.
У себя в аккаунте Киркоров опубликовал пару снимков. На одном из них сам мясник-виртуоз готовит для российской звезды «стейк-оттоман», который покрыт чем-то золотым Певец внимательно наблюдает, как шеф-повар демонстрируетл свой коронный способ бросать соль с изящно изогнутой руки. На другом — певец изображен в компании Нусрете Гекче.
Пользователи отметили, что такой ужин, судя по всему, Филиппу обошелся в кругленькую сумму. «Говорят, стоит только дверь открыть в ресторан Нусрете Гекче, так, считай, 100 долларов уже нет», «В Дубае все любят из золота: люстры, стены, дорожки, столы, вилки, унитазы и… даже мясо золотом поливают», — высказались они.
Стоит отметить, что всемирной славы турецкий повар, который, кстати, имеет только начальное образование, добился благодаря умело спланированной компании в соцсетях, где оригинальный способ посыпать блюда солью стал его визитной карточкой. Ему даже дали прозвище Salt Bae, которое вовсе не означает, как многие полагают, «соленый красавчик». Хештег #saltbae является аббревиатурой английской фразы Salt Before Anyone Else — «Посоли до того, как это сделает кто-то другой».
Кстати, поклонниками блюд мясника-виртуоза также являются звезды мировой величины, такие как голливудский актер Леонардо ди Каприо, певец Бруно Марс, Рианна и другие.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Бруно Марс , Леонардо ДиКаприо , Абу-Даби , Дубай , Майами
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